Xiaomi MI 10 fine supporto aggiornamenti Android

Si aggiorna la lista dei dispositivi dell’azienda cinese che hanno concluso il loro supporto software: oggi tocca alla serie Xiaomi Mi 10.

Xiaomi ha recentemente aggiornato la lista dei dispositivi EOS (End of Services) includendo gli ex top di gamma usciti in Cina a fine dicembre 2019 e in Europa a inizio febbraio 2020.

Stiamo parlando della serie Xiaomi MI 10.

Xiaomi Mi 10 fine supporto software: ecco le conseguenze

Se possedete uno Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro o Mi 10 Ultra, da oggi vi consigliamo di iniziare a pensare di acquistare un nuovo smartphone, soprattutto se utilizzate questi dispositivi per lavoro, attività con dati personali sensibili (home banking, acquisti online).

Infatti l’azienda cinese li ha inseriti nella lista EOS, quindi non riceveranno più nessun tipo di aggiornamento.

Questo include oltre agli aggiornamenti del sistema operativo, pure gli aggiornamenti relative ai bugs e alla sicurezza Android.

Al massimo Xiaomi potrebbe rilasciare su questi smartphone determinate patch di sicurezza o correzioni di bugs se quest’ultimi sono da considerarsi essenziali per risolvere gravissimi problemi che devono essere obbligatoriamente corretti.

Inoltre con l’arrivo dell’EOS questo non significa che i tre smartphone termineranno di funzionare.

Infatti su quest’ultimi aumenterà solo il rischio di sicurezza con il passare del tempo, dato che non riceveranno più correzioni per eventuali falle individuate su Android.

Quindi, come già accennato prima, se li utilizzate per attività sensibili nei prossimi mesi (almeno 6-12 mesi) potreste essere a rischio sicurezza.

Xiaomi MI 10: quale è stato il loro effettivo supporto software?

Vi ricordo che lo Xiaomi MI 10 è uscito in Europa a febbraio 2020 con Android 10 ed ha ricevuto 3 aggiornamenti del sistema operativo fino ad Android 13 con MIUI 14.

Stessa cosa per il MI 10 Pro, anche lui uscito a febbraio 2020 con Android 10 e aggiornato 3 volte fino ad Android 13 con MIUI 14.

Infine lo Xiaomi Mi 10 Ultra (mai arrivato da noi), è uscito ad agosto 2020 sempre con Android 10 e MIUI 12.5, ed aggiornato 3 volte fino ad Android 13 con MIUI 14.

Non si tratta sicuramente del miglior supporto software per dispostivi ex top di gamma, ma va considerato ad esempio che Samsung per i dispositivi dello stesso anno garantiva 3 anni di aggiornamento e 4 anni di supporto software.

Ad oggi i nuovi top di gamma di Xiaomi godono sempre di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo, ma anche 5 anni di supporto software per bugs e sicurezza Android.

Fonte: Notizia Ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon