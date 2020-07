Xiaomi Mi 10 Lite 5G in offerta da 292 euro senza coupon e spedizione da Europa

Ecco dove potete risparmiare oltre 50 euro acquistando lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G Globale con spedizione diretta da magazzino Europa e consegna in 5 giorni.

Se volete acquistare uno smartphone con connettività mobile 5G senza spendere uno sproposito, forse sul web avete già sentito parlare dello Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G: come risparmiare oltre 50 euro con la promo in offerta senza coupon e spedizione da Europa

Non conoscete questo dispositivo? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Lo Xiaomi MI 10 Lite 5G è ufficialmente venduto in italia in due versioni:

6GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di listino di 349,90 euro;

6GB di ram e 128GB di rom al prezzo di listino di 399,90 euro.

Vi segnaliamo che potete acquistare di fatto lo stesso dispositivo risparmiando più di 50 euro rispetto al prezzo ufficiale e non dovete aspettare molto per la consegna dato che è avviene da magazzino Europa (Spagna).

Infatti lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G Globale 6GB di ram e 64GB di rom (nel solo colore Dream White) è disponibile al prezzo di 294,22 euro (spedito) seguendo questo LINK.

Se invece siete interessati al modello con 6GB di ram e 128GB di memoria interna (nel solo colore Aurora Blu) potete acquistarlo al prezzo di 320,88 euro (spedito) seguendo questo LINK.

Attenzione la promozione è valida fino al 20 luglio 2020 (salvo proroghe) e il numero dei pezzi disponibili alla vendita è limitato.

Cosa significa che lo smartphone è Globale? Le spedizioni e la garanzia?

Lo smartphone è definito Globale perché ha la rom ufficiale destinata ai dispositivi Europei, quindi gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google già installati, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), c’è la banda 20 LTE 4G e vengono supportate le connettività 5G presenti in Italia.

Le spedizioni avvengono tramite la ES Standard Shipping di Banggood da magazzino in Spagna al prezzo di 1.77 euro che consegna il bene in 3-5 giorni lavorativi, e ovviamente non ci sono spese di dogana o costi aggiuntivi.

Infine il punto caldo la garanzia.

Banggood garantisce ufficialmente 1 anno i prodotti venduti, ma non preoccupatevi essendo un dispositivo ufficiale globale gode pure di 2 anni di garanzia Europa diretta da parte di Xiaomi.

In conclusione questi Xiaomi Mi 10 Lite 5G sono identici a quelli venduti sul sito ufficiale Xiaomi Mi Italia, ma costano solo di meno e la garanzia invece di essere Italia è Europa.