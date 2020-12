Xiaomi MI 10 Lite 5G si aggiorna ad Android 11 con MIUI 12 in Italia

E’ iniziato il rilascio in Italia dell’aggiornamento ad Android 11 con MIUI 12 per lo Xiaomi MI 10 Lite 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Per Natale Xiaomi fa una bella sorpresa per tutti i possessori italiani dello smartphone MI 10 Lite 5G con un aggiornamento molto importante.

Xiaomi MI 10 Lite 5G si aggiorna ad Androd 11 con la MIUI 12 in Italia: ecco i dettagli

Infatti più nello specifico tramite modalità OTA (Over the air) è stato rilasciato in Italia il nuovo firmware seriale/build V12.1.2.0.RJIEUXM che contiene al suo interno l’aggiornamento ad Android 11 con MIUI 12.

L’aggiornamento in questione ha un peso di circa 2.8GB e può essere scaricato utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 4G-5G dello smartphone.

Il change-log ufficiale indicato dal firmware è piuttosto sintetico:

Ottimizzazione: aggiornamento della patch di sicurezza Android a novembre 2020;

Maggiore sicurezza del sistema.

MIUI stabile basata su Android 11.

Considerato che si tratta di un aggiornamento particolarmente importante vi consigliamo di seguire queste indicazioni:

Effettuate un backup completo, o dei dati più importanti, presenti sul vostro Xiaomi Mi 10 Lite 5G; Dopo il backup liberate spazio nella memoria interna dello smartphone in modo da avere almeno 4-5GB di spazio disponibile; Prima di iniziare la procedura di installazione ricordatevi di controllare che la batteria abbia almeno un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Nel caso non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente il tutto nella sezione aggiornamenti dello smartphone.

Inoltre potrebbe essere utile aspettare ancora un paio di settimane prima di procedere ad aggiornare il telefono, in modo da evitare eventuali bug non individuati dalla prima release ufficiale del software.