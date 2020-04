Xiaomi MI 10 Lite Zoom la versione internazionale del Mi 10 Youth: confermato

Il nuovo Mi 10 Youth presentato ieri in Cina prenderà il nome internazionale di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: il nome è ufficialmente confermato da Qualcomm.

Giusto ieri vi avevamo informato che Xiaomi aveva presentato in Cina una nuovo smartphone android 5G con il nome commerciale di Mi 10 Youth.

Molti si saranno accorti che il dispositivo aveva molte caratteristiche in comune con lo Xiaomi Mi 10 Lite, che sarà commercializzato in Europa dal mese di maggio di quest’anno.

Arriva la conferma: lo Xiaomi MI 10 Lite Zoom è la versione internazionale del Mi 10 Youth presentato ieri in Cina

Oggi grazie ad un comunicato ufficiale di Qualcomm, abbiamo la conferma che il nome commerciale internazionale del Mi 10 Youth non sarà altro che Xiaomi Mi 10 Lite Zoom.

Infatti nel comunicato si può leggere questa riga di testo: “Xiaomi’s Mi 10 Lite Zoom, powered by the Snapdragon 765G, is the world’s first smartphone with both Quick Charge 4+ and Quick Charge 3+ charging technology”

L’aggettivo Zoom è presente perché questa versione, rispetto alla Lite normale, presenta un teleobiettivo con periscopio che garantisce uno zoom ottico 5X e uno zoom ibrido fino a 50X.

Si tratta di uno stratagemma di marketing già visto sul marchio Redmi con il Redmi K30 Pro 5G e il Redmi K30 Pro 5G Zoom, che si differenziano per la stessa caratteristica: la presenza o meno del teleobiettivo con periscopio.

La presenza del teleobiettivo farà lievitare il prezzo di vendita della versione Zoom.

Dato che il Mi 10 Lite dovrebbe debuttare in Europa sui 350-399 euro, si pensa che la variante Zoom costerà quasi sicuramente sopra i 400 euro con la sua versione base.

Ovviamente dobbiamo aspettare le conferme direttamente da Xiaomi, che molto probabilmente preparerà un evento mediatico per presentare tutti i nuovi Mi 10 Lite che inizieranno la commercializzazione in Europa questo maggio.

Fonte: Comunicato Qualcomm