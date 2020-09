Xiaomi Mi 10: nuovo smartphone 5G con Snapdragon serie 700 a meno di 300 euro?

Arriverà anche in Italia un nuovo smartphone 5G della serie Xiaomi Mi 10 a meno di 300 euro con chipset Snapdragon serie 700: ecco quello che sappiamo al momento.

Oggi Xiaomi ha di fatto pubblicizzato l’arrivo anche in Italia di un nuovo dispositivo con connettività mobile 5G che farà parte della gamma Mi 10.

Nuovo smartphone 5g della serie Xiaomi Mi 10 in arrivo anche in Italia: il prezzo sarà molto economico!

Il telefono sarà ufficializzato nel nostro paese entro la fine di settembre 2020, e secondo quanto pubblicizzato dall’azienda cinese avrà un “Rapporto qualità-prezzo senza precedenti“.

Da quello che sappiamo, questo nuovo Mi 10 con connettività 5G dovrebbe avere un prezzo di listino inferiore ai 300 euro, e il suo modello base dovrebbe costare poco più di 200 euro.

Si tratta di fatto di prezzi decisamente bassi considerato che stiamo parlando di un dispositivo con modem 5G.

Sempre Xiaomi ha affermato che il nuovo Mi 10 economico utilizzerà un chipset Qualcomm Snapdragon della serie 700.

Al momento gli unici chipset Qualcomm serie 700 che supportano la connettività 5G sono gli Snapdragon 765 e 768.

Di recente Qualcomm ha svelato al grande pubblico il suo nuovo Snapdragon 732G, ma di fatto quest’ultimo è compatibile solamente con la connettività 4G.

Il nuovo smartphone 5G economico della serie MI 10 non sarà di fatto l’unico nuovo smartphone in arrivo a breve in casa di Xiaomi.

Infatti l’azienda cinese starebbe preparando pure il debutto dei nuovi Xiaomi Mi 10T e 10T Pro con chipset Snapdragon 865 e 865 Plus.

Dopo il recente annuncio dello Xiaomi MI 10 Ultra, e l’arrivo di questi due nuovi modelli di fatto la serie Mi 10 potrebbe annoverare tra le sue file la bellezza di 7 varianti diverse.

Fonte: Notizia ufficiale Xiaomi Facebook Italia