Xiaomi Mi 10 prezzo 659 euro con Coupon per il MI Fan Festival 2020

In offerta con coupon valido per il Mi Fan Festival 2020 lo Xiaomi Mi 10 al prezzo finale di 659 euro spedizione inclusa: un risparmio di 140 euro.

Pochi giorni fa Xiaomi ha ufficializzato per il mercato italiano gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ad un prezzo di vendita rispettivamente di 799 euro e 999 euro.

Sono già attive le prenotazioni, mentre dal 7 aprile 2020 inizieranno effettivamente le spedizioni e la commercializzazione in Italia.

Non conoscete ancora gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro? Queste sono le loro principali caratteristiche hardware.

Xiaomi Mi 10 in offerta per li Mi Fan Festival: prezzo 659 euro con Coupon

Se siete intenzionati ad acquistare lo Xiaomi MI 10 e risparmiare fin da subito 140 euro sul prezzo di lancio, allora vi segnaliamo la nuova offerta Gearbest Italia per il MI Fan Festival 2020.

Potete infatti acquistare in prevendita lo Xiaomi MI 10 Globale da 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colore Grigio Ardesia o Turchese al prezzo di 659,75 euro (Spedito) utilizzando il codice Coupon GBMI10EU e seguendo questo LINK.

Entrambi i colori sono disponibili alla spedizione a partire dal 10 aprile 2020 (controllate sempre la data) con consegna EU-Express tramite corriere in 10-18 giorni lavorativi e senza farvi pagare la dogana (Spedizione HK-Cina).

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Gearbest Italia, la pagina appena prima quella del pagamento come da esempio PC Desktop:

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia (attenzione:il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Per altre promozioni, vi consigliamo di visionare o tenere sotto controllo ogni tanto la nostra sezione OFFERTE.

Cosa significa Xiaomi MI 10 Globale? Le Spedizioni e la garanzia?

Il dispositivo è Globale ovvero ha la stessa rom Europa che trovate sui dispositivi venduti in Italia: ha il supporto al multilingua, c’è il supporto alle bande 4G-5G europee, ci sono gli aggiornamenti OTA (over the air), ci sono i servizi Google pre-installati.

La spedizione è la Eu-Express (linea prioritaria da selezionare) ed è un servizio con consegna tramite corriere (Bartolini o GLS) che non vi fa pagare la dogana.

Non selezionate le altre spedizioni anche se sono più veloci, tipo DHL, o pagherete le tasse doganali.

Lo smartphone in questione è garantito con garanzia Europa di 2 anni direttamente da Gearbest Italia: in caso di problemi dovrete rispedire il prodotto in un centro assistenza in Europa e non in Cina, risparmiando molto tempo e denaro.