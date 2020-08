Xiaomi Mi 10 5G prezzo a 464 euro con offerta Coupon agosto 2020 (minimo storico)

In offerta con coupon valido nel mese di agosto 2020 lo Xiaomi Mi 10 5G da 8Gb di ram e 128Gb di rom al prezzo di 464 euro + spedizione: i dettagli

Xiaomi ha ufficializzato per il mercato italiano gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ad un prezzo di vendita rispettivamente di 799 euro e 999 euro.

Non conoscete ancora gli Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro 5G? Queste sono le loro principali caratteristiche hardware.

Xiaomi Mi 10 5G in offerta coupon agosto 2020: prezzo 464 euro per la versione 8+128GB

Aggiornamento del 28 agosto 2020: aggiunto il nuovo Coupon di fine agosto che abbassa il prezzo al minimo storico per la versione 8-128GB.

Se siete intenzionati ad acquistare lo Xiaomi MI 10 e risparmiare oltre 300 euro rispetto al prezzo di lancio, allora vi segnaliamo la nuova offerta Banggood.

Potete infatti acquistare lo Xiaomi MI 10 5G Globale da 8GB di ram e 128GB di memoria interna, colore Grigio Ardesia o Verde corallo al prezzo di 464,30 euro circa (+Spedizione) utilizzando il codice Coupon BG9M10 e seguendo questo LINK.

Entrambi i colori sono disponibili in magazzino con spedizione in 24 ore dall’ordine.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Banggood, la pagina appena prima quella del pagamento come da esempio PC Desktop (il prezzo e il coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia (attenzione:il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Cosa significa Xiaomi MI 10 5G Globale? Le Spedizioni e la garanzia?

Il dispositivo è Globale ovvero ha la stessa rom Europa che trovate sui dispositivi venduti in Italia: ha il supporto al multilingua, c’è il supporto alle bande 4G-5G europee, ci sono gli aggiornamenti OTA (over the air), ci sono i servizi Google pre-installati.

La spedizione EU Priority Line (da HK) un servizio che consegna il bene in 15-20 giorni lavorativi al prezzo di 5.69 euro e non vi fa pagare i costi di dogana.

Lo smartphone in questione è garantito 1 anno da Banggood, ma non preoccupatevi perché essendo un dispositivo globale ufficiale gode anche di 2 anni di garanzia Europa direttamente presso Xiaomi.