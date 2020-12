Xiaomi MI 10 Pro globale riceve l’aggiornamento ad Android 11 con MIUI 12 stabile

Lo Xiaomi MI 10 Pro globale sta iniziando a ricevere l’aggiornamento firmware contenente la versione software Android 11 personalizzata con la MIUI 12: i dettagli.

Buone notizie per tutti i possessori italiani (e non) di uno Xiaomi Mi 10 Pro: l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare la versione destinata ai dispositivi Globali con Android 11 per i MI Pilot Tester.

Xiaomi Mi 10 Pro sta ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 11 con MIUI 12 a livello globale: i dettagli

Più nello specifico al momento è in diffusione tramite la classica modalità OTA (over the air) il nuovo aggiornamento firmware seriale/build V12.2.1.0.RJAMIXM dal peso di circa 2.8GB.

Oltre all’aggiornamento alla versione software Android 11 con personalizzazione MIUI 12, vengono installate pure patch di sicurezza più recenti.

Questo è il change-log ufficiale:

Sistema MIUI stabile basata su Android 11; Patch di sicurezza Android aggiornata a ottobre 2020; Maggiore sicurezza del sistema.

Telecamera Novità: nuova funzionalità AI moonscape; Novità: nuovi modelli per i vlog; Novità: i vlog ora possono essere salvati come bozze; Ottimizzazione: d’ora in poi saranno disponibili nuovi modelli e preimpostazioni di vlog per il download dal cloud.



Essendo l’aggiornamento in diffusione graduale per i MI Pilot Tester, potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che effettivamente tutti gli Xiaomi MI 10 Pro (Globali e venduti in Italia) ricevano la notifica di aggiornamento.

Quindi se tutto andrà bene, si presume che entro la fine di dicembre 2020 l’aggiornamento sarà in piena diffusione a livello internazionale.

Fonte: Via