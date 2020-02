Xiaomi MI 10 Pro iniziata la vendita in Cina: esaurito in pochi secondi

Iniziata la commercializzazione ufficiale in Cina dello Xiaomi MI 10 Pro: il promo lotto di esemplari è risultato esaurito in pochi secondi!

E’ iniziata oggi la vendita ufficiale in Cina del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro e subito le cose si sono messe in chiaro: il dispositivo è stato venduto molto velocemente e risulta già esaurito.

Xiaomi Mi 10 Pro iniziata la vendita in Cina: è già esaurito

Come è già successo per il modello Mi 10 normale, in Cina i consumatori hanno fin da subito apprezzato il nuovo top di gamma con fotocamera principale da 108MP.

Da quello che è trapelato il primo lotto di smartphone Mi 10 Pro è risultato esaurito online in appena 55 secondi.

Secondo le stime Xiaomi avrebbe incassato anche in questo caso oltre 200 milioni di Yuan (oltre 26 milioni di euro) vendendo approssimatamente tra i 33.300 e i 40.000 dispositivi.

La stima non è precisa perché lo Xiaomi MI 10 Pro è venduto in tre modelli con prezzo differente a seconda del quantitativo di memoria installata (ram e rom).

Al momento Xiaomi non ha svelato quando il MI 10 Pro tornerà disponibile alla vendita in Cina, anche perché come molti di voi sanno già il Coronavirus nel paese asiatico sta provando problemi a livello di produzione.

E’ probabile che i nuovi top di gamma dell’azienda cinese resteranno un po’ difficili da trovare nei prossimi 2-3 mesi considerata la potenziale domanda interna e quella globale.

Infatti gli Xiaomi MI 10 e Mi 10 pro arriveranno a fine mese anche in Europa (compresa l’italia): ancora da conoscere prezzo e disponibilità effettiva.