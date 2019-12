Xiaomi MI 10 Pro: la batteria si ricaricherà al 100% in tempi rapidissimi

Nuovi rumors affermano che il prossimo top di gamma Xiaomi Mi 10 Pro avrà una ricarica rapida della batteria super veloce: da zero a cento in tempi brevi.

Xiaomi il prossimo anno, non dovremmo aspettare molto, presenterà due nuovi smartphone della serie Mi 10: la versione base e la versione Pro.

Xiaomi Mi 10 Pro: la ricarica della batteria sarà estremamente veloce! I rumors

I due nuovi smartphone dovrebbero implementare un nuovo sistema di ricarica rapida della batteria, che sulla versione PRO avrà uno sprint in più e permetterà ricariche con tempi molto brevi.

Secondo un informatore dalla cina lo Xiaomi Mi 10 Pro sarà in grado di ricaricare interamente la batteria (da zero a cento) in un tempo massimo stimato di appena 35 minuti.

Questi valori vengono ottenuti da una ricarica rapida via cavo alla velocità massima di 50W, che dovrebbe mantenere un elevato potenziale energetico per ricaricare più velocemente e costantemente la batteria.

Altri informatori affermano che Xiaomi sta lavorando all’implementazione di una ricarica rapida wireless di potenza simile, ma quest’ultima tecnologia arriverà solamente verso la seconda metà del 2020.

Al momento la ricarica rapida di Xiaomi non è la più veloce sul mercato.

Lo scettro è in possesso di OPPO grazie alla sua sua nuova tecnologia di ricarica rapida a 66W via cavo (11V e 6A) che è stata certificata quest’anno in Cina.

La società cinese Oppo ha pure una ricarica rapida già utilizzata sul suo Oppo Reno ACE con un potenziale massimo di 65W che permette di ricaricare la batteria da 4000 mAh fino al 100% in appena 28 minuti.

