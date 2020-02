Xiaomi MI 10 Pro si mostra all’interno: il teardown ufficiale

Ecco il video del teardown ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro: potete vedere al suo interno tutti i principali componenti e come sono stati assemblati.

Dopo aver iniziato la commercializzazione ufficiale in Cina, con il primo lotto di vendita esaurito in appena 55 secondi, lo Xiaomi Mi 10 Pro mostra le proprie parti interne in un video ufficiale.

Xiaomi MI 10 Pro il video teardown ufficiale dell’azienda cinese: ecco come è fatto all’interno

Xiaomi ha infatti diffuso il video teardown del dispositivo, mostrando come viene disassemblato lo smartphone per conoscere più nel dettaglio le parti interne più importanti.

Il disassemblaggio ci permette infatti di vedere mano mano diversi componenti come il chipset NFC, l’antenna, il sistema di ricarica wireless (50W cablata e 30W wireless), il sistema di altoparlanti stereo (con cavità maggiorata per un audio più potente).

Ma i pezzi più interessanti dello Xiaomi MI 10 Pro sono sicuramente i sensori fotografici sulla scocca posteriore, che contengono il sensore principale da 108MP, i due teleobiettivi e il sensore ultrangolare.

Il sensore da 108MP si nota perché è il più grande di tutti anche in termini di dimensioni: è un sensore da 1 / 1,33 pollici che utilizza la tecnologia pixel binning 4 in 1, e quindi permette di scattare foto da 27 megapixel di alta qualità.

Questi sensori fotografici hanno incoronato lo Xiaomi MI 10 Pro come il miglior camera-phone per DxOMark questo febbraio 2020.

Non bisogna poi dimenticarci il chipset Snapdragon 865, i nuovi moduli ram LPDDR5, la memoria interna UFS 3.0, il modem 5G X55, e la batteria interna da 4500 mAh.

Potete farvi un idea della qualità costruttiva dello Xiaomi Mi 10 Pro seguendo questo video teardown: