Xiaomi MI 10 Pro: un esempio di video registrato in 4K

Ecco un esempio reale di come lo Xiaomi MI 10 Pro riesce a registrare video in formato Ultra HD 4K grazie ad un fotografo professionale.

I più informato sapranno benissimo che la scorsa settimana in Cina Xiaomi ha presentato i suoi due nuovi smartphone top di gamma; Mi 10 e Mi 10 Pro.

Xiaomi MI 10 Pro ecco un video prova su come può registrare video in formato 4K Ultra HD

Caratteristica principale di entrambi i dispositivi è la presenza della fotocamera principale da 108MP, anche se nel modello 10 Pro il resto del comparto fotografico risulta migliore rispetto al modello 10 normale.

Lo Xiaomi Mi 10 Pro infatti possiede oltre la camera principale da 108MP, un teleobiettivo per lunghe distanze da 8MP, un altro teleobiettivo per ritratti da 12MP e infine una grandangolare da 20MP.

Le caratteristiche hardware del comparto multimediale hanno permesso al Mi 10 Pro di raggiungere la vetta della classifica DxOMark con un punteggio complessivo di 124.

Ma bando alle ciance, adesso vi mostriamo il video registrato in formato 4K sul Mi 10 Pro.

Il video registrato dal fotografo professionista Luis Guanzon è stato poi inserito su Youtube, quindi va sottolineato che la qualità finale risulterà un po’ più compressa rispetto a quella originale.

E’ un video molto interessante perché mette a dura prova la fotocamera dello smartphone di Xiaomi.

Ci sono infatti ambientazioni all’interno della città di New York che possiedono diversi tipi di illuminazione: luci migliori nella registrazione all’aperto o luci artificiali (non troppo illuminata) nella stazione principale o nella metropolitana.

C’è poi da pensare che il fotografo professionista abbia utilizzato anche alcune configurazioni aggiuntive come stand e gimbal, quindi probabilmente il video non è del tutto rappresentativo della qualità delle telecamere per un utente medio.