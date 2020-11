Xiaomi MI 10 si aggiorna ad Android 11 con MIUI 12 stabile in Cina

Lo Xiaomi MI 10 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia MIUI 12 stabile in Cina: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Buone notizie per tutti i possessori italiani (e non) di uno Xiaomi MI 10 o della versione 10 Pro: in Cina si sta infatti diffondendo un nuovo aggiornamento che porta il sistema operativo Android 11.

Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro iniziano ad aggiornarsi ad Android 11 con MIUI 12 in Cina: i dettagli

Più nello specifico l’aggiornamento ha seriale/build 12.2.2.0 RJBCNXM e come potete leggere voi stessi ha sempre l’interfaccia MIUI 12.

Al momento gli utenti cinesi lo possono scaricare tramite la classica modalità OTA (over the air) e il file ha un peso di ben 3GB.

L’aggiornamento stabile di Android 11 basato sulla MIUI 12 in Cina è arrivato giusto dopo 2 mesi che Xiaomi l’ha testato in beta pubblica.

Oltre al passaggio da Android 10 con MIUI 12 ad Android 11 sempre con MIUI 12, sul telefono vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Ottobre 2020.

Nel change-log si parla anche di generiche ottimizzazioni per la stabilità/prestazioni del sistema e il fix di bug minori della versione precedente.

Dato che l’aggiornamento in questione è in diffusione solo in Cina, non sappiamo quando Xiaomi rilascerà l’aggiornamento anche per le versioni Globali.

Potrebbero volerci ancora alcune settimane prima che l’azienda cinese rilasci il via libera per gli Xiaomi MI 10 e Mi 10 Pro Globali.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, per essere sicuri di installare il nuovo software il prima possibile.

Fonte: Via