Xiaomi Mi 10 Ultra è ufficiale: ricarica rapida a 120W e zoom fino a 120X

Ufficializzato il nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra in Cina con la ricarica rapida fino a 120W, un nuovo comparto fotografico al top: prezzo e caratteristiche principali.

Per festeggiare i 10 anni di attività, Xiaomi ha presentato oggi il nuovo Mi 10 Ultra che rappresenta di fatto il meglio che l’azienda cinese può offrire ai propri clienti.

Si tratta di una versione che riprende il brand Mi 10 e lo porto ad un livello più elevato dal punto di vista prestazionale, e introduce alcune novità.

Xiaomi MI 10 Ultra: dettagli sulle sue principali caratteristiche

Display

La prima novità rispetto al Mi 10 Pro, è la presenza di un Display curvo Amoled da 6.67 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il pannello supporta la tecnologia HDR 10+, ha un aspetto in formato 19.5:9, può raggiungere punte di 800 nits a livello di luminosità, e ha un campionamento tattile a 240 Hz.

Multimedialità

Nel pannello in alto a sinistra è posizionato il forellino dedicato alla fotocamera anteriore, che utilizza un sensore fotografico da 20MP.

Sotto il pannello è posizionato il sensore per le impronte digitali, e vanno pure menzionati gli altoparlanti stereo discretamente nascosti sulla scocca frontale.

Cambia anche il comparto fotografico principale posizionato sulla scocca posteriore:

Troviamo un sensore principale da 48MP con grandezza pixel pari a 1 / 1,32 “e un’ apertura lenti f/1,85 con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS);

c’è poi il nuovo teleobiettivo con periscopio da 48MP con grandezza pixel 1 / 2.0 “, apertura lenti f/4.1 che permette uno zoom ottico 5X e uno zoom Ibrido fino a 120X;

un secondo teleobiettivo classico da 12MP, 1/2.55″, 1.4µm, apertura lenti f/2.0 con zoom ottico 2X, Dual Pixel PDAF;

infine un quarto sensore, un grandangolare da 20MP, f/2.2, 128˚, 12mm, 1/2.8″, 1.0µm, PDAF.

La camera principale e il teleobiettivo con periscopio sono in grado di registrare video in formato 8K a 30 fps.

Presente pure la registrazione video in super slow-motion a 960 fps (1080P).

Secondo DxOMark il Mi 10 Ultra è il miglior camera-phone attualmente disponibile sul mercato con un punteggio complessivo di 130 (il secondo classificato, Huawei P40 Pro, raggiunge i 128 punti).

Chipset e memoria

All’interno della scocca lo Xiaomi MI 10 Ultra monta il chipset Snapdragon 865 (niente versione plus) abbinato a 8-12-16GB di memoria ram LPDDR5 e fino a 512GB di memoria interna UFS 3.1.

Per migliorare le prestazioni, l’azienda coreana ha implementato nella scocca un nuovo sistema di dissipazione a liquido (liquid cool 2.0) che grazie ad una combinazione di sei strati di grafite abbassa sensibilmente le temperature di funzionamento.

Ricarica rapida e batteria

Il nuovo sistema di dissipazione è utilizzato anche per tenere sotto controllo la nuova ricarica rapida via cavo da 120W della batteria interna da 4500 mAh.

Con la ricarica rapida via cavo a 120W la batteria interna da 4500 mAh viene ricaricata da zero a cento in circa 20 minuti.

Per non rovinare le batteria con questa nuova e potente ricarica rapida, Xiaomi ha introdotto delle nuove celle agli ioni di litio a base di grafene, che secondo il produttore cinese garantiscono il 90% di efficienza dopo 800 ricariche complete.

Altra novità è la presenza di una nuova e ottimizzata ricarica rapida wireless che arriva ad una potenza massima di 50W.

La ricarica wireless permetterebbe di ricaricare al 100% (da zero) la batteria da 4500 mAh in circa 40 minuti.

C’è pure la ricarica wireless inversa con una velocità massima di 10W.

Connettività

Lato connettività lo Xiaomi MI 10 Ultra offre il:

modem 5G dual sim;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band;

bluetooth 5.1;

dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS;

chipset NFC;

porta da infrarossi;

porta usb Type C (non c’è il jack da 3.5mm per le cuffie quindi dovrete utilizzare un adattatore).

Design e dimensioni

Lo Xiaomi Mi 10 Ultra ha una scocca in metallo con rifinitura in vetro Gorilla Glass 6 per la parte posteriore, e Gorilla Glass 5 per il display.

Le sue dimensioni sono pari a 162.4 x 75.1 x 9.5 mm per un peso di 221 grammi, e sarà venduto nei colori Obsidian Black, Mercury Silver, e nella versione Transparent Edition (scocca trasparente).

Sistema operativo

Come sistema operativo troviamo infine Android 10 con l’interfaccia personalizzata MIUI 12.

Prezzo e disponibilità dello Xiaomi Mi 10 Ultra (in Cina)

Per quando riguarda la disponibilità, al momento il Mi 10 Ultra sarà commercializzato in Cina dal 16 agosto 2020 a questi prezzi:

8GB di ram e 128GB di rom a 5299 Yuan (650 euro circa);

8GB di ram e 256GB di rom a 5599 Yuan (685 euro circa);

12GB di ram e 256GB di rom a 5999 Yuan (735 euro circa);

16GB di ram e 512GB di rom a 6999 Yuan (856 euro circa).

Non sappiamo se Xiaomi commercializzerà il Mi 10 Ultra anche in Europa: se questo accadrà ci sarà un evento apposito per l’annuncio con tutti i dettagli del caso.

