Xiaomi MI 10 Youth certificato da TENAA: un possibile MI 10 SE per l’Europa?

Lo Xiaomi Mi 10 Youth è stato certificato dall’agenzia cinese TENAA: sarà un possibile Mi 10 SE per il mercato europeo? I dettagli conosciuti al momento.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Xiaomi presiederà un nuovo evento mediatico che si terrà il 27 aprile 2020 nel quale potrebbero essere annunciati nuovi prodotti insieme alla nuova MIUI 12.

Tra questi vi abbiamo segnalato un possibile tablet chiamato Redmi Pad 5G e uno smartphone chiamato Mi 10 Youth.

Xiaomi MI 10 Youth certificato TENAA: arriverà in Europa con il nome di Xiaomi MI 10 SE?

Lo Xiaomi Mi 10 Youth è stato certificato proprio oggi dall’agenzia cinese TENAA e questo significa che effettivamente il suo lancio commerciale è ormai imminente.

TENAA conferma che il Mi 10 Youth utilizzerà un chipset Snapdragon 765G, quindi sarà uno smartphone con connettività mobile 5G.

Il telefono sarà venduto in vari varianti di memoria: 4GB di ram e 64GB di rom, 6GB di ram e 128GB di rom e infine la versione top avrà 8GB di ram e 256GB di rom.

Bisogna sottolineare che il telefono non dovrebbe avere lo slot per microSD, quindi la memoria interna non sarà espandibile.

Si parla poi di un display da 6.57 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e tecnologia OLED.

Considerata la grandezza del pannello e la tecnologia OLED è confermato pure lo scanner per le impronte digitali sotto il display: dalle immagini TENAA non c’è infatti il classico sensore sulla scocca.

Non sembra esserci neppure il classico jack da 3.5mm per la cuffie.

Lato multimedialità è previsto un sensore principale da 48MP e l’utilizzo di un teleobiettivo che garantirà zoom ibridi fino 50X.

Lo Xiaomi MI 10 Youth dovrebbe essere poi alimentato da una batteria interna da 4060 mAh che supporterà comunque la ricarica rapida.

Come sistema operativo è confermato Android 10 e dovrebbe esserci, come già accennato, la nuova interfaccia MIUI 12.

Adesso non sappiamo se il Mi 10 Youth arriverà in Europa: se lo farà alcuni esperti del settore ipotizzano che il nome commerciale cambierà nello Xiaomi Mi 10 SE.

Ovviamente sono solo supposizioni, quindi prendete quest’ultima informazione con il dovuto distacco emotivo.