Xiaomi MI 10 Youth ufficiale: prezzo e caratteristiche (per la Cina)

Xiaomi MI 10 Youth è stato ufficializzato in Cina: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware. Cambierà nome a livello internazionale?

Oggi in Cina Xiaomi ha ufficializzato un nuovo smartphone android 5G con che incorpora per la prima volta un teleobiettivo con periscopio.

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi 10 Youth che sarà venduto ad un prezzo di listino, almeno in Cina, molto aggressivo.

Xiaomi Mi 10 Youth ufficiale: ecco tutto quello che dovete sapere

Display e design

Il nuovo Mi 10 Youth si presenta con un display Amoled da 6.57 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel (formato 20:9), frequenza di aggiornamento a 60Hz ma con frequenza di campionamento touch a 180Hz.

Sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Il display supporta l’HDR10+ e ha una luminosità standard pari a 600 nits.

La scocca ha dimensioni pari a 164 x 74.8 x 7.9 mm, pesa 192 grammi, ed è rifinita con vetro posteriore con protezione Gorilla Glass 5.

Da quello che sappiamo il nuovo smartphone 5G di Xiaomi sarà venduto nei colori blu, bianco, nero, verde e arancione/pesca.

Processore e memoria

All’interno troviamo il chipset Octa-Core compatibile con connettività 5G Snapdragon 765G con GPU Adreno 620.

Affiancato al chipset Snapdragon 765G troveremo varie configurazione di memoria:

6GB di ram e 64GB di rom;

6GB di ram e 128GB di rom;

8GB di ram e 128GB di rom;

8GB di ram e 256GB di rom.

Da sottolineare che la memoria ram è LPDDR4X, la memoria interna ha tecnologia UFS 2.1 e non è presente lo slot per microSD.

Multimedialità

La multimedialità dello Xiaomi MI 10 Youth sembra essere interessante.

Sulla scocca posteriore troviamo quattro sensori fotografici:

Camera principale da 48MP f/1.8, 26mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF;

Teleobiettivo con periscopio da 8 MP, f/3.4, 122mm, PDAF, OIS, 5x zoom ottico e zoom ibrido fino a 50X;

Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 15mm, 1/4.0″, 1.12µm;

Sensore Macro da 2MP f/2.4.

Il telefono è in grado di registrare video in formato Ultra HD 4K a 30fps e in slow motion a 960 fps alla risoluzione massima di 720P.

Per gli amanti degli scatti selfie, sottolineiamo la presenza della fotocamera anteriore nella tacca a goccia con sensore da 16MP.

Connettività

A livello di connettività il Mi 10 Youth si presenta con il supporto dual SIM, connessione 5G, Wifi dual band, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, porta ad infrarossi, porta usb Type C, il jack da 3.5mm per le cuffie e importante il chipset NFC.

Batteria

Lo Xiaomi MI 10 Youth monta una batteria interna da 4160 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 22.5W.

Non sappiamo se l’azienda cinese distribuirà il prodotto con il caricabatteria da 22.5W nella scatola o sarà solo opzionale.

Sistema operativo

Come sistema operativo il MI 10 Youth non esce come ci si aspettava con la MIUI 12, ufficializzata oggi, ma bensì con Android 10 e la classica MIUI 11.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi MI 10 Youth sarà venduto a partire dal 4 maggio 2020 in Cina.

Il prezzo base (versione 6GB di ram e 64GB di rom) sarà pari a 2099 Yuan (275 euro al cambio attuale), mentre la versione più costosa 8GB di ram e 256GB di rom sarà commercializzata a 2799 Yuan (365 euro).

Sfortunatamente non ci sono indicazioni su un eventuale disponibilità alla vendita anche in Europa/Italia.