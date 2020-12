Xiaomi MI 10i 5G in arrivo: è la versione Globale del Redmi Note Pro 9 5G

La versione globale del Redmi Note 9 Pro 5G dovrebbe essere annunciata a gennaio 2021 e si chiamerà Xiaomi MI 10i 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Siamo ormai consapevoli che Xiaomi sforna prodotti in continuazione alimentando un po’ la confusione dei consumatori che si ritrovano troppi smartphone spesso con nomi simili.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che il recente Redmi Note 9 Pro 5G, annunciato in Cina un paio di settimane fa, avrà anche una versione Globale che inizierà la commercializzazione in India a gennaio 2021.

MI India tramite il proprio account Twitter ha infatti affermato che in data 5 gennaio 2021 sarà presentato il “nuovo” Xiaomi MI 10i 5G.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10

Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.

Leave your responses with #ThePerfect10.

05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020