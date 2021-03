Xiaomi MI 10S ufficiale in Cina: Snapdragon 870, Camera 108MP e audio stereo al top

Ufficializzato oggi in Cina il nuovo Xiaomi MI 10S che si distingue per avere il chipset Snapdragon 870, un sensore fotografico principale da 108MP e audio stereo di qualità.

Oggi come annunciato un paio di giorni fa, Xiaomi ha presentato al grande pubblico il suo nuovo Xioami Mi 10S per il mercato Cinese, e sfortunatamente al momento non sappiamo se arriverà anche in Europa/Italia.

Xiaomi MI 10S ufficiale in Cina: ecco le principali caratteristiche hardware

Si tratta di uno smartphone con tecnologia 5G che posiziona di fatto nella fascia alta del mercato, appena sotto i top di gamma.

Display

Il MI 10S si presenta con un display Amoled da 6,67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento impostabile a 90Hz.

Questo display gode:

della certificazione HDR10+

ha la frequenza di campionamento a 180Hz

luminosità max 1.120 nit

contrasto 5.000.000:1

copertura gamma colori DCI-P3 e sRGB 100%

protetto dal Corning Gorilla Glass 5.

In alto al centro del pannello è presente un forellino, nel quale viene posizionata la fotocamera anteriore che sfrutta un sensore da 20MP.

Sotto il display è invece presente il sensore biometrico per le impronte digitali.

Processore e memoria

All’interno della scocca è stato montato il chipset Snapdragon 870, abbinato a 8/12GB di ram LPDDR5 e a 128/256GB di memoria interna UFS 3.0 (non viene specificato se è espandibile o meno).

Multimedialità

Lato multimedialità il comparto fotografico posizionato sulla scocca posteriore è composto da quattro sensori:

Principale da 108MP 1/1.33″, pixel 4-in-1 da 1,6um, f/1,69, con stabilizzazione ottica dell’immagine OIS;

Ultra-grandangolare da 13MP, FOV 123°, f/2,4;

Macro da 2MP f/2,4;

Profondità da 2MP f/2,4.

Il telefono è in grado di registrare video in 8K a 30fps.

Importante il comparto audio, grazie agli altoparlanti stereo settati da Harman Kardon che secondo DxOMark garantiscono il miglior audio stereo mai provato al momento su uno smartphone.

Batteria e connettività

Lo Xiaomi MI 10S viene alimentato da una batteria interna da 4780 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 33W, la ricarica Wireless fino a 30W e la ricarica wireless inversa fino a 10W.

La connettività oltre al supporto 4G/5G dual sim, prevede il WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, IR, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS.

Prezzo, dimensioni, colori e sistema operativo

Le dimensioni sono pari a 162,6×74,8×8,96mm per 208 grammi di peso, mentre il sistema operativo è Android 11 personalizzato con MIUI 12.

Questo Xiaomi MI 10S debutterà in Cina il 12 marzo 2021 ad un prezzo di listino di 3299 Yuan (425 euro al cambio attuale) per la versione base 8/128GB, e salirà fino a 3799 Yuan (490 euro) per la versione 12/25GB.

