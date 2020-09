Xiaomi MI 10T, 10T Pro e 10T Lite c’è la data ufficiale dell’annuncio

Svelata la data ufficiale dell’annuncio della prossima serie di smartphone Xiaomi MI 10T, 10T Pro e 1oT Lite: ecco tutti i dettagli che sappiamo.

Da un po’ di tempo si vocifera dell’arrivo imminente della nuova serie Xiaomi MI 10T che dovrebbe essere composta da tre nuovi smartphone.

Serie Xiaomi Mi 10T svelata la data ufficiale del lancio: ecco i dettagli

Oggi abbiamo l’ufficialità che Xiaomi presenterà la nuova serie MI 10T in data 30 settembre 2020 alle ore 16.00 italiane in un evento mediatico che si terrà online.

Ci si aspetta quindi che l’azienda cinese presenti effettivamente tre nuovi smartphone:

il Mi 10T base;

il Mi 10T Pro;

la versione più economica Mi 10T Lite.

Tutti e tre i nuovi smartphone saranno compatibili con la connettività mobile 5G: i primi due monteranno il chipset Snapdragon 865 (o Plus), mentre la variante Lite dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 750G recentemente annunciato da Qualcomm.

Lo Xiaomi MI 10T Pro dovrebbe utilizzare il sensore fotografico principale da 108MP, mentre la versione normale un sensore da 64MP; per la LITE non abbiamo ancora informazioni in merito.

I primi due modelli avranno sicuramente un display LCD IPS adattativo con frequenza di aggiornamento a 144Hz, che è la principale novità della nuova serie.

Si prevede che i nuovi dispositivi utilizzeranno come sistema operativo ancora Android 10 che però verrà personalizzata direttamente dalla nuova MIUI 12.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, nuove informazioni suggeriscono che la versione più economica Mi 10T Lite dovrebbe costare poco meno di 300 euro.

Invece il Mi 10T dovrebbe avere prezzi a partire da 499 euro (versione base), mentre la variante Pro dovrebbe avere prezzi a partire da 599 euro ma potrebbe salire anche a 699 euro per la versione più pompata.