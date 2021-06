Xiaomi MI 10T e 10T Pro si aggiornano con la MIUI 12.5 in Europa

Gli Xiaomi Mi 10T e 10T Pro iniziano a ricevere in Europa l’aggiornamento stabile e finale con interfaccia MIUI 12.5 basata su Android 11: i dettagli.

Ci sono voluti circa 4 mesi dalla prima beta pubblica in Cina, per far iniziare il rilascio finale e stabile in Europa dell’interfaccia MIUI 12.5 dedicata agli smartphone Xiaomi MI 10T e 10T Pro.

Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro si aggiornano alla MIUI 12.5 stabile in Europa: i dettagli

Infatti entrambi i dispostivi stanno ricevendo la nuova build/seriale 12.5.1.0.RJDEUXM scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione ha un peso di circa 3GB e si basa ovviamente sul sistema operativo Android 11.

Considerato che l’aggiornamento è disponibile da poche ore, potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Mi 10T e Mi 10T Pro venduti in Europa ricevano la notifica di aggiornamento.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare consigliamo di:

Effettuare un Backup completo di tutti i dati salvati sul telefono;

liberare un po’ di spazio nella memoria interna se necessario: 4-5GB sono necessari;

iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Con l’arrivo della MIUI 12.5 i possessori di uno Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro dovrebbero notare alcuni di questi cambiamenti:

i nuovi Super Wallpaper e Live Wallpapers;

i nuovi suoni di sistema ispirati alla giungla dell’amazzonia e dell’Africa;

l’app Note rinnovata;

nuove funzionalità avanzate per la di privacy tra cui avvisi di accesso agli appunti;

altre funzionalità per creare mappe mentali, scarabocchi, schizzi, layout dinamici ed estratti;

miglioramenti prestazionali;

interfaccia alleggerita e più fluida;

ottimizzazioni per i gesti etc.

Fonte: Via Telegram