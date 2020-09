Xiaomi MI 10T e 10T Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzati oggi per il mercato italiano i nuovi Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Oggi in un interessante evento online Xiaomi ha presentato la nuova serie MI 10T che contiene al suo interno tre nuovi smartphone.

Qua analizzeremo lo Xiaomi MI 10T e il MI 10T Pro, due smartphone dedicata alla fascia di mercato top di gamma a prezzi concorrenziali.

Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro: le principali caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita (listino) in Italia

I due dispositivi si assomigliano molto nelle specifiche hardware, cambia solamente la multimedialità (sensore principale) e un taglio di memoria a favore del modello PRO.

Display

Entrambi gli smartphone montano un display LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz.

Il formato è 20:9, supportata la tecnologia MEMC, HDR10, DCI-P3 e il pannello ha protezione Gorilla Glass 5.

Da sottolineare che nel pannello è presente il forellino in alto a sinistra che contiene la fotocamera anteriore per selfie.

Dimensioni e design

Tutti e due gli smartphone hanno dimensioni pari a 165.1 x 76.4 x 9.33 mm, per un peso complessivo di 218 grammi per il MI 10T Pro e di 216 grammi per il MI 10T.

La scocca in metallo ha rifinitura in vetro sul posteriore, protezione Gorilla Glass 5, ed è certificata per resistere agli schizzi d’acqua.

Processore e Memoria

Viene utilizzato il chipset Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (ARM Cortex-A77-based) Prime core @ 2.84GHz + 3x Kryo 585 (ARM Cortex-A77-based) Performance core @ 2.4GHz + 4x Kryo 385 (ARM Cortex A55-based) Efficiency cores @ 1.8GHz abbinato alla GPU Adreno 650.

Come tagli di memoria abbiamo 6-8GB di ram LPDDR5 + 128GB di memoria interna UFS 3.1 per lo Xiaomi Mi 10T, mentre il MI 10T Pro ha solo 8GB di ram e arriva fino a 256GB di memoria interna.

Batteria

Importante la batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 33W (Caricabatteria compatibile già inserito in confezione).

Multimedialità: fotocamere posteriori e anteriore

A livello di multimedialità non cambia nulla dal punto di vista della fotocamera dedicata ai selfie sui due dispositivi: Sensore da 20 MP, f / 2.2, 1 / 3.4 ″, dimensione pixel 0,8 µm.

Invece la fotocamera principale cambia sul modello MI 10T Pro dato che abbiamo un sensore da 108 MP, f / 1,69, 1 / 1,33 ” e OIS, mentre sul modello MI 10T troviamo un sensore da 64 MP, f / 1.89, 1 / 1.7 “.

C’è poi su entrambi i modelli un grandangolare da 13 MP, f / 2.4, dimensione pixel 1,12 µm, campo visivo 123 ° e sensore macro da 5MP, f / 2.4, dimensione pixel 1.12µm.

Un totale quindi di tre fotocamera posteriori.

Tutti e due gli smartphone sono in grado di registrare video in formato 8K a 30 fps, supportano la registrazione in modalità Dual Video (verticale, orizzontale, PiP).

Lato audio va sottolineata la presenza degli Altoparlanti Stereo, la certificazione Hi-Res Audio ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Gli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro sono entrambi dispositivi con connettività 5G con bande n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78.

Hanno lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, la porta usb Type C, supportano la tecnologia 4 × 4 MIMO, hanno il Wifi 6 Dual Band, il chipset NFC, la porta ad infrarossi, il Bluetooth 5.1.

Software

I due telefoni debutteranno sul mercato con il sistema operativo Android 10 che è personalizzato dall’interfaccia MIUI 12 di Xiaomi.

Prezzi e disponibilità in Italia degli Xiaomi MI 10T e MI 10T Pro

Gli Xiaomi MI 10T viene commercializzato in Italia solo nella versione 6GB di ram e 128GB di rom ad un prezzo di listino di 499 euro nei colori Cosmic Black, Lunar Silver.

La variante MI 10T Pro sarà commercializzata nei colori Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue:

versione 8GB di ram e 128GB di rom al prezzo di listino di 599 euro ;

al prezzo di listino di ; 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 649 euro.

Entrambi i dispositivi si potranno acquistare dal 1-14 ottobre 2020 in prevendita su Amazon, Mi Store Italia e altri rivenditori autorizzati (compresi gli operatori telefonici); dal 15 ottobre inizierà la vendita effettiva.

Comunque Xiaomi nel mese di ottobre effettuerà alcune promozioni con vincite ad estrazioni, e regali per tutti coloro che acquisteranno il telefono sul sito ufficiale (fino ad esaurimento scorte).