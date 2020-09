Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro 5G ecco le specifiche hardware complete

Svelate le specifiche hardware complete dei prossimi smartphone Xiaomi MI10T e Mi 10T Pro 5G a un paio di giorni dalla data dell’annuncio ufficiale.

Sappiamo con certezza che il 30 settembre 2020 Xiaomi presenterà i nuovi smartphone della serie MI 10T.

I dispositivi potrebbero essere tre: Mi 10T, 10T Pro 5G e 10T Lite.

Oggi abbiamo in anteprima assoluta tutte le specifiche hardware complete dei primi due smartphone, quindi vediamole insieme.

Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro: le specifiche hardware complete (in comune e le differenze)

Tra i due smartphone oggi abbiamo la quasi certezza che le differenze riguarderanno solo la multimedialità (comparto fotografico) e il quantitativo di memoria montata.

Queste sono infatti le specifiche in comune tra i due dispositivi mobili

Display

Viene montato un display LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, formato 20:9 con supporto alla frequenza di aggiornamento a 144Hz e alla gamma colori DCI-P3.

Il pannello ha protezione Gorilla Glass 5.

Dimensioni

La dimensione della scocca entrambi gli smartphone è pari a 165.1 x 76.4 x 9.33 mm, è in metallo e ha una rifinitura in vetro con protezione Gorilla Glass 5.

Il telefono pesa 218 grammi.

Chipset e memoria

Viene montato il chipset Snapdragon 865 (non plus), vengono utilizzate memorie ram LPDDR5 e memorie interne con tecnologia UFS 3.1

Multimedialità: fotocamera anteriore e altoparlanti

La camera dedicata ai selfie sugli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro è posizionata nel forellino in alto a sinistra nel display e monta un sensore fotografico da 20MP.

Sono previsti gli altoparlanti stereo e la certificazione audio in alta definizione.

Connettività

Tutti e due gli smartphone hanno lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, la porta USB Type C, il Wifi 6 Dual Band, il chipset NFC, il Bluetooth 5.1, la porta ad infrarossi, il supporto alla connettività 5G, il dual sim, il supporto al 4×4 MIMO, il GPS a doppia frequenza, non è presente il classico jack da 3.5 mm per le cuffie.

Batteria

Viene montata una batteria interna da ben 5000 mAh che supporta la ricarica rapida ad una velocità massima via cavo di 33W.

Adesso possiamo esaminare le differenze tra lo Xiaomi Mi 10T e il Mi 10T

Multimedialità: fotocamera principale

La prima differenza (sostanzialmente la più importante) è che il MI 10T utilizza come fotocamera principale un sensore da 64MP, mentre il Mi 10T Pro monta un sensore da 108MP.

Il resto del comparto fotografico posteriore prevede per entrambi un grandangolare da 13MP e un sensore Macro da 5MP.

Quantità di memoria interna e ram

Sulla versione PRO ci saranno due versioni: una con 8GB di ram e 128GB di rom, e una con 8GB di ram e 256GB di rom.

Invece sul Mi 10T ci sarà solo una versione con 8GB di ram e 128GB di rom.

Colori disponibili

Altra piccola differenza tra i due dispositivi sono le colorazioni disponibili.

Infatti il Mi 10T Pro sarà venduto nei colori nero, argento e Blu, mentre la versione non Pro solo nei colori nero e argento.

Vedremo se il 30 settembre 2020 tutte queste informazioni saranno certificate ufficialmente da Xiaomi durante l’evento di presentazione.

Fonte: Via Twitter