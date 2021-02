Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro 5G si aggiornano ad Android 11 con MIUI 12 Globale (India)

Iniziato l’aggiornamento stabile beta con Android 11 e MIUI 12 Globale per gli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro 5G: al momento si sta diffondendo in India.

Oggi sul web si sono diffusi i primi feedback che gli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro Globali stanno ricevendo un nuovo aggiornamento.

Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro 5G ricevono l’aggiornamento Android 11 con MIUI 12 Globale beta stabile: i dettagli

Il nuovo firmware con build/seriale V12.1.1.0.RJDINXM si sta diffondendo in India tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso di circa 2.8GB.

L’aggiornamento porta con se il passaggio da Android 10 ad Android 11

Sfortunatamente rimane inalterata la versione della MIUI, ovvero la 12, dato che non viene installata la più recente 12.5.

Insieme ad Android 11 vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di gennaio 2021.

Va sottolineato che questa versione viene classificata da Xiaomi come beta stabile.

Di fatto potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che esca la versione finale stabile per tutti i MI 10T e MI 10T Pro venduti a livello globale.

Infatti solamente quando Xiaomi riterrà questa beta sufficientemente stabile e senza bug problematici inizierà il rilascio anche in Europa/Italia.

Quando gli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro 5G inizieranno a ricevere effettivamente quest’aggiornamento in Italia ve lo faremo sapere!

Vi ricordo infine che il MI 10T Pro è ancora in offerta con la sua variante 8-256GB con spedizione da magazzino Italia a meno di 480 euro!

