Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi 9 certificati Google Android Enterprise

Gli Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi 9 sono stati inseriti nella lista degli smartphone certificati da Google come Android Enterprise Recommended: ecco cosa significa.

Il Google Android Enterprise Recommended è un programma creato dal colosso americano nel 2018, e ha l’obbiettivo di elencare quegli smartphone android che hanno caratteristiche adatte per uso aziendale/lavorativo.

Xiaomi MI 10T Lite e Redmi 9 hanno ottenuto la certificazione Android Enterprise Recommended di Google

Ovviamente questi smartphone per far parte della lista di Google devono rispettare alcuni requisiti come ad esempio:

Determinate caratteristiche hardware minime; supportare l’implementazione in blocco con registrazione zero-touch; ottenere aggiornamenti di sicurezza Android con massimo 90 giorni di ritardo dal rilascio per un periodo costante di 3 anni; essere disponibili già sbloccati dal produttore o dal rivenditore, eccetera.

In passato gli smartphone Android One Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite e e Mi A3 e il Redmi Note 9 Pro, quest’ultimo con interfaccia MIUI, hanno già ottenuto questa certificazione.

A quest’ultimi si sono aggiunti di recente lo Xiaomi Mi 10T Lite e pure lo smartphone economico Redmi 9, entrambi con interfaccia personalizzata MIUI.

Di fatto adesso Xiaomi ha nella lista un totale di 6 smartphone certificati AER (Android Enterprise Recommended): tre con la versione Stock di Android e tre con la sua interfaccia personalizzata MIUI.

Ottenere la certificazione AER attesta la bontà generale dello smartphone soprattutto lato software, con aggiornamenti più costanti e longevi, e lato sicurezza per uso aziendale/lavorativo.

Quando acquisterete uno di questi due smartphone è un dettaglio in più da tenere in considerazione.

Fonte: Notizia ufficiale