Xiaomi MI 10T Lite ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzato il nuovo smartphone 5G economico Xiaomi MI 10T Lite che arriva pure in Italia: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Durante l’evento mediatico di oggi 30 settembre 2020, Xiaomi ha presentato al grande pubblico la nuova serie MI 10T.

Questa è composta da 3 smartphone con connettività 5G; due di fascia alta/top di gamma e uno di fascia media.

Gli smartphone di fascia alta/top di gamma sono gli Xiaomi MI 10T e Mi 10T Pro anche loro disponibili in italia con prezzi da 499 euro.

L’altro smartphone 5G è lo Xiaomi MI 10T Lite che andiamo adesso ad analizzare.

Xiaomi MI 10T Lite: caratteristiche tecniche principali e prezzo di vendita in Italia

Display

Il MI 10T Lite si presenta con un pannello LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e una frequenza di aggiornamento adattativa a 120Hz.

Il display supporta la tecnologia Modalità di lettura 3.0 e Visualizzazione della luce solare 3.0 di Xiaomi, è certificato HDR10, TÜV Rheinland Low Blue Light, ha una gamma di colori NTSC all’84%, un rapporto di contrasto 1500: 1 e gode della protezione Gorilla Glass 5.

Dimensioni e Design

Lo Xiaomi MI 10T Lite ha dimensioni pari a 165,3 x 76,8 x 9,0 mm per un peso complessivo di 214,5 grammi.

La scocca ha rifinitura in vetro con protezione Gorilla Glass 5, ed è certificata per la resistenza agli schizzi d’acqua.

Processore e Memoria

Al suo interno l’azienda cinese ha deciso di implementare il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 750G, il più potente nella fascia media tra i processori con modem 5G.

Lo Snapdragon 750G è basato sul processo produttivo a 8nm, ha otto CPU Kryo 570 @ fino a 2,2 GHz e si avvale della GPU Adreno 619.

Per mantenere fresco il processore durante i carichi di lavoro è applicata la dissipazione a liquido “LiquidCool” di Xiaomi.

Troviamo poi 6GB di ram (LPDDR4x) e 64/128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.1.

Multimedialità

Il modulo fotografico posteriore dello Xiaomi MI 10T Lite si differenzia da quello dei Mi 10T e MI 10T Pro perché è posizionato in alto al centro della scocca posteriore e ha una forma circolare.

Troviamo quattro fotocamera posteriori:

Fotocamera principale da 64 MP, f / 1.89, obiettivo 6P;

Fotocamera grandangolare da 8 MP, f / 2.2, FOV a 120 gradi, obiettivo 5P;

2MP, fotocamera macro f / 2.4, messa a fuoco fissa (4 cm);

Sensore di profondità da 2 MP, f / 2.4.

Per gli scatti selfie è presente una fotocamera anteriore con sensore da 16 MP, f / 2,45, obiettivo 5P posizionata nel forellino in alto al centro del display.

Buona la qualità audio considerato che troviamo gli altoparlanti stereo e la Certificazione Hi-Res Audio.

Come sui fratelli maggiori, anche il MI 10T Lite no ha il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Batteria

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4820 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 33W.

All’interno della confezione è già presente il caricabatteria compatibile con tale ricarica rapida.

Connettività

Lo Xiaomi MI 10T Lite supporta la connessione 5G Sub 6 con bande n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n41 / n77 / n78, ha il chipset NFC, il Wifi AC, il Bluetooth 5.0, la porta ad infrarossi, la porta usb Type C.

Lo scanner per le impronte digitali è posizionato sulla scocca laterale.

Sistema operativo

Come sistema operativo sul telefono troviamo Android 10 personalizzato da Xiaomi con la MIUI 12.

Xiaomi MI 10T Lite prezzo e disponibilità in Italia

Il modello Mi 10T Lite verrà commercializzato in Italia nei colori Atlantic Blue, Pearl Gray nella variante:

6GB di ram e 64GB di rom al prezzo di listino di 299 euro ;

al prezzo di listino di ; 6GB di ram e 128GB di rom al prezzo di listino di 399 euro.

La variante 6/64GB si potrà acquistare a partire dal 13 ottobre 2020 presso Amazon, il MI Store e altri rivenditori autorizzati. In tale data a partire dalle 13.00 e fino alle 14.00 si potrà acquistare in promozione a 249 euro (salvo esaurimento scorte).

Invece la variante 6/128GB sarà acquistabile solo dal 1 novembre 2020 presso lo Xiaomi MI Store e altri rivenditori autorizzati.