Xiaomi MI 11 arriva in Italia con due gradite sorprese: prezzo e disponibilità

Ufficializzato in Italia il nuovo Xiaomi MI 11 con due sorprese gradite per gli utenti: ecco il prezzo e disponibilità nel nostro paese delle varianti disponibili.

A fine dicembre 2020 Xiaomi ha presentato in Cina il suo nuovo smartphone top di gamma: il Mi 11 con la MIUI 12.5.

Xiaomi MI 11 è ufficiale in Italia con due sorprese gradite: ecco il prezzo e la disponibilità

Oggi 8 febbraio 2021 lo Xiaomi MI 11 è stato ufficializzato anche in Europa, e finalmente sappiamo prezzo e disponibilità per l’Italia.

Li Mi 11 sarà commercializzato nel nostro paese in due varianti di memoria, che di fatto determineranno il prezzo finale:

versione da 8GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 799,90 euro ;

interna al prezzo di ; versione da 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 899,90.

Il telefono sarà disponibile nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Gray a partire dal mese di marzo 2021.

Passando alle sorprese gradite, che non è il prezzo di vendita, vi segnaliamo che gli Xiaomi MI 11 in Europa/Italia avranno nella scatola di vendita anche il caricabatteria rapido da 55W (a differenza del modello venduto in Asia).

Inoltre compreso nel prezzo Xiaomi fornirà un anno di riparazione o sostituzione gratuita del vetro del display in caso di rottura anche accidentale.

Vi ricordiamo infine le caratteristiche principali dello Xiaomi Mi 11:

Display da 6,81 ″ QHD + AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz, velocità di risposta al tocco di 480 Hz, Densità di pixel di 515 ppi, 1500 nit di luminosità massima, Colore a 10 bit supporto all HDR10 +, protezione Gorilla Glass Victus;

Chipset Qualcomm Snapdragon 888;

8GB di ram LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1;

Tripla fotocamera posteriore: Principale da 108 MP, sensore 1 / 1,33 “, f / 1,85, 1,6 µm, OIS; Grandangolare da 13MP, f / 2.4, 123 ° FoV; Macro da 5MP;

Registra video fino a 8K 30fps;

Fotocamera anteriore da 20 MP, f / 2.4;

Altoparlanti stereo sintonizzati da Harman Kardon;

Batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 55W, ricarica rapida Wireless fino a 50W, Ricarica wireless inversa fino a 10W;

Chipset NFC, Bluetooth 5.2, scanner per le impronte digitali sotto il display, Wifi 6 dual band, porta ad infrarosso, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, connettività 5G dual sim, porta usb Type C;

Condivisione audio simultanea con due dispositivi Bluetooth;

Dimensioni scocca in alluminio con protezione posteriore Gorilla Glass 5 pari a 164.3 x 74.6 x 8.1 mm per 196 grammi;

Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.5.