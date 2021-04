Xiaomi MI 11 batte i Galaxy S21 e S21 Plus nella qualità fotografica secondo DxOMark

Di recente DxOMark ha recensito lo Xiaomi MI 11 e i due Galaxy S21 e S21 Plus di Samsung: sembra che il dispositivo cinese batta i due coreani.

Se non conoscete ancora il sito DxOMark, vi segnaliamo che è uno dei siti più accreditati per la recensione delle caratteristiche multimediali (foto, audio etc) degli smartphone.

Xiaomi MI 11 recensito da DxOMark batte i Galaxy S21 e S21 Plus di Samsung: alcuni dettagli (pro e contro)

Di recente DxOMark ha inserito nella propria classifica tre nuovi smartphone: lo Xiaomi MI 11, il Galaxy S21 e il Galaxy S21 Plus.

Secondo gli esperti del sito sembra che lo Xiaomi Mi 11 offra un comparto fotografico generale migliore rispetto ai modello S21 e S21 Plus di Samsung.

Il Mi 11 ha infatti ottenuto un punteggio complessivo di 120 punti, superando quelli dell’azienda coreana che si fermano entrambi a 116 punti.

Più nello specifico il Mi 11 ha ottenuto un punteggio parziale di 127 negli scatti fotografici, di 59 nello zoom e di 107 nella registrazione video.

Invece i Galaxy S21 e S21 Plus (che hanno gli stessi sensori fotografici) hanno ottenuto un punteggio parziale di 123 negli scatti fotografici, 77 nello zoom e di 93 nella registrazione video.

Xiaomi Mi 11 pregi e difetti secondo DxOMark

I punti forti dello Xiaomi MI 11 sono:

Elevati livelli di dettaglio nelle foto;

Bilanciamento del bianco accurato e piacevole resa cromatica nelle immagini fisse;

Ampia gamma dinamica in foto e video;

Rumore cromatico ben controllato in scatti con scarsa illuminazione;

Rumore / dettaglio video ben bilanciato in condizioni di luce da intensa a moderata;

Piacevole bilanciamento del bianco per i video all’aperto;

Auto focus nei video veloce;

Stabilizzazione video efficace con riprese stazionarie e in movimento.

Ovviamente il MI 11 non è perfetto lato fotografico/video e presenta questi difetti:

Autofocus lento in condizioni di scarsa illuminazione;

L’esposizione delle foto a volte è bassa;

Rumore di luminanza in condizioni di scarsa illuminazione;

Basso dettaglio per le varie gamme con tele-zoom;

Frange colorate e angoli morbidi negli scatti ultra grandangolari;

Sottoesposizione e colore impreciso nei video in condizioni di scarsa illuminazione;

Scelta errata del soggetto nell’Auto focus video.

Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus pregi e difetti secondo DxOMark

Tra i punti di forza dei due S21 di Samsung troviamo:

Esposizione precisa di immagini fisse in tutte le condizioni;

Bilanciamento del bianco neutro e tonalità della pelle naturali;

Ampia profondità di campo per foto di gruppo;

Stima accurata della profondità e piacevole effetto sfocato in modalità verticale;

Ampio campo visivo;

Ampia gamma dinamica nel video;

Esposizione precisa e stabile nel video;

Autofocus video veloce e affidabile.

Questi sono invece i principali difetti riscontrati nei due dispositivi Samsung:

Instabilità di esposizione nelle riprese di immagini fisse;

Alto rumore nelle foto, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione;

I dettagli delle foto a volte sono bassi, specialmente nelle scene di ritratti;

Basso dettaglio a rapporti di zoom lunghi;

Rumore alto e dettagli fini bassi nei video;

Il colore del video è spesso desaturato al chiuso e in condizioni di scarsa illuminazione;

In condizioni di scarsa illuminazione, i dettagli delle ombre si perdono nei video.

Per avere un quadro più completo potete leggervi tutta la recensione di DxOMark per il Mi 11, S21 e S21 Plus.