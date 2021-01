Xiaomi MI 11 batte l’iPhone 12 Pro Max in una gara di Wifi 6: video demo

Per pubblicizzare il nuovo router Wi-Fi 6E AX6000, lo Xiaomi MI 11 è stato confrontato con l’iPhone 12 Pro Max in una gara: ecco il video demo della sfida.

Lo standard più veloce attualmente disponibili per le connettività wireless tramite Wifi è la versione numero 6, ma esiste pure una variante migliorata la 6E.

Xiaomi per sponsorizzare i suoi nuovi prodotti, ha dimostrato che tramite il suo nuovo router Wi-Fi 6E AX6000 (uscirà in Cina l’8 gennaio 2021) lo Xiaomi MI 11 batte il top di gamma di Apple: l’iPhone 12 Pro Max.

Xiaomi MI 11 vs iPhone 12 Pro Max un test sulle reali capacità del nuovo Wifi-6E in un video

Di fatto i due smartphone sono stati posizionati a varie distanze dal router e ogni volta è stata calcolata la portante (banda) massima di entrambi.

La sfida si è tenuta in uno stadio di calcio, con distanze a partire da 53 metri fino ad arrivare a 161 metri.

L’obiettivo consiste nel vedere quanta banda larga da 800 Mbps rilasciata dal router viene trasmessa a ciascun telefono.

Il test finisce con un netto vantaggio per lo Xiaomi MI 11 che praticamente ha circa il 80%-90% di banda larga in più rispetto a quella catturata dall’iPhone 12 Pro Max.

Ovviamente va detto che questo risultato si ottiene perché il MI 11 utilizza al suo interno il nuovo modem Qualcomm X60 con tecnologia FastConnect 6900, ovvero sfrutta la banda a 6Ghz del Wifi.

Questa tecnologia classifica il modem dello Xiaomi MI 11 come compatibile con lo standard 6E.

Invece l’iPhone 12 Pro Max utilizza il precedente modem, Qualcomm X55 che invece sfrutta al massimo il Wifi 6 standard a 5Ghz con tecnologia FastConnect 6800.

Se in futuro comprerete uno Xiaomi MI 11 almeno siete sicuri di avere lo standard effettivamente più recente disponibile sul mercato, ma ovviamente per sfruttarlo necessita di un modem Wifi 6E e di una connessione con fibra ottica in casa.

Ovviamente vi ricordo che tali risultati (data la distanza super elevata dal modem) si ottengono combinando la connettività 5G con il Wifi, dato che lo standard Wifi 6 permette questa opzione.

Inoltre essendo un test svolto direttamente da Xiaomi, non prendete i dati come oro colato!