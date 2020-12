Xiaomi MI 11 e 11 Pro: design posteriore e capacità batteria svelata

Questi dovrebbero essere i design ufficiosi della scocca posteriore dei prossimi Xiaomi MI 11 e MI 11 Pro; oltre a questo ecco la potenza della batteria.

Considerati gli ultimi rumors e le affermazioni ufficiali da parte del CEO di Xiaomi, sembra ormai che i prossimi Mi 11 e Mi 11 Pro siano molto vicini ad essere annunciati.

I due dispositivi infatti dovrebbero fare capolino sul mercato entro la fine di gennaio 2021.

Xiaomi MI 11 e Mi 11 Pro: dettagli su batteria e nuove immagini design scocca posteriore

Sappiamo che gli Xiaomi MI 11 e MI 11 Pro saranno i primi smartphone ad utilizzare il chipset Snapdragon 888, ed oggi il noto informatore cinese Digital Chat Station ci ha fornito alcune informazioni sulla loro batteria.

Il sito di certificazione cinese 3C ha infatti svelato le caratteristiche della batteria del MI 11 e del Mi 11 Pro.

Lo Xiaomi MI 11 avrà una batteria a doppia cella da circa 4800 mAh (singola cella da 2390 mAh), mentre la variante Pro avrà una batteria leggermente più grande da 5000 mAh (singola cella da 2485 mAh).

L’informatore afferma che i due dispositivi supporteranno una ricarica rapida via cavo che permetterà di ricaricare la batteria da zero a 100 in appena 35 minuti.

Infine l’altra novità del giorno riguarda il design posteriore dei due dispositivi grazie ad alcuni case protettivi.

Da queste immagini si evidenzia la presenza di una tripla fotocamera posteriore per il modello MI 11 contenuti in un modulo fotografico pressoché quadrato.

Invece per lo Xiaomi MI 11 Pro è presente un modulo fotografico rettangolare con quattro fotocamere, di cui una è chiaramente un sensore con periscopio.

Ovviamente quest’ultime immagini vanno prese con il dovuto distacco emotivo, dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale.