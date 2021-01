Xiaomi MI 11 e MIUI 12.5 Globali in arrivo in Europa: ecco la data dell’annuncio!

Dopo l’annuncio ufficiale in Cina, ecco la data dell’annuncio per l’Europa e Globale dello Xiaomi Mi 11 e dell’interfaccia MIUI 12.5: i dettagli.

Se ve lo ricordate ancora, a fine dicembre 2020 Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il suo nuovo smartphone top di gamma MI 11 con la sua nuova interfaccia MIUI 12.5.

Xiaomi MI 11 e interfaccia MIUI 12.5 Globali in arrivo in Europa: ecco la data dell’annuncio

A distanza di oltre un mese abbiamo finalmente la data di quando effettivamente lo Xiaomi MI 11 e la nuova MIUI 12.5 saranno presentati ufficialmente anche a livello globale (Europa/Italia compresa).

Xiaomi ha infatti lanciato un banner pubblicitario nel quale si evidenzia che l’evento sarà presentato online in data 8 febbraio 2021 alle 13.00 ora italiana.

Durante l’evento saranno svelate le disponibilità e costo di acquisto in Euro del nuovo smartphone, che sicuramente avrà un prezzo di partenza che si dovrebbe avvicinare intorno agli 800 euro.

Con l’annuncio poi della MIU 12.5, basata su Android 11, a livello globale Xiaomi dovrebbe iniziare a spingere per procedere all’aggiornamento dei sui smartphone con rom Globale nelle prossime settimane.

Vi ricordo infatti che ci sono 27 smartphone Xiaomi o Redmi che sono stati elencati ufficialmente tra i dispositivi aggiornabili alla MIUI 12.5.

Anche in questo caso non abbiamo le date precise su quando l’azienda cinese rilascerà l’aggiornamento in questione, ma speriamo che nelle prossime settimane i dettagli saranno più chiari.

Fonte: Via Twitter