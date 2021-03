Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G ufficiali: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzati i nuovi Xiaomi MI 11 Lite 4G e 5G: ecco le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita a livello Globale.

Oggi Xiaomi dopo aver presentato i Mi 11 Ultra, il Mi 11 Pro e il Mi 11i, ha svelato i nuovi Mi 11 Lite che saranno commercializzati nella versione solo 4G e 5G.

Sono dispositivi abbastanza “economici” con caratteristiche hardware di tutto rispetto e con un design leggero e sottile.

Xiaomi MI 11 Lite 4G e 5G principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita (Globale)

Display (entrambe le varianti)

DotDisplay AMOLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD 2400 x 1080;

Supporto TrueColor a 10 bit e DCI-P3;

Frequenza di aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento tattile di 240 Hz;

Supporto all’HDR10+;

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Dimensioni, colori e altre caratteristiche

160,53 mm x 75,72 mm x 6,81 mm con peso pari a 159 grammi per la versione 5G e a 157 grammi per la versione 4G;

Protezione Gorilla Glass 6: scocca anteriore e posteriore;

Colori: nero tartufo, verde menta, giallo agrumi per la versione 5G, per la versione 4G colori: Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink;

Motore lineare asse Z.

Processore e memoria

Per la versione 4G: Qualcomm Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm) processore Octa-Core (1x ARM Cortex-A76 a 2,3 GHz1x, ARM Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz) GPU: Adreno 618 e Tecnologia LiquidCool di Xiaomi;

Per la versione 5G: Qualcomm Snapdragon 780G (processo produttivo a 5nm) processore Octa-Core (1x ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz, 3x ARM Cortex-A78 a 2,2 GHz, 4x ARM Cortex-A55 a 1,9 GHz) GPU: Adreno 642 e Tecnologia LiquidCool di Xiaomi;

6-8GB ram LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.2 per la versione 5G, 6GB di ram e 64-128GB di memoria interna UFS 2.2 per la versione 4G.

Multimedialità

Tripla fotocamera posteriore (per entrambe le varianti):

Principale da 64 MP (F / 1,79, da 0,7 μm 4-in-1 a 1,4 μm, dimensioni del sensore 1 / 1,97 “, obiettivo 6P, autofocus a contrasto);

Fotocamera ultra grandangolare da 8MP (F / 2.2, 1.12μm, dimensione del sensore 1/4 “, obiettivo 5P);

Fotocamera telemacro da 5 MP (F / 2.4, 1.12μm, dimensioni del sensore da 1.5 “, obiettivo 4P, autofocus a contrasto, 3-7 cm);

Flash monotono.

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP per la versione 5G, sensore anteriore da 16MP per la versione 4G.

Audio con altoparlanti stereo, con Certificazione Hi-res Audio e certificazione Hi-res Audio Wireless, due microfoni per la registrazione.

Connettività

Modem Qualcomm Snapdragon X53 4G LTE e 5G (versione 5G);

Modem integrato Qualcomm Snapdragon X15 4G LTE (versione 4G);

Doppia sim telefonica (4G o 5G);

Bluetooth 5.1 (4G), Bluetooth 5.2 (5G);

Wifi 5 Dual Band (4G), Wifi 6 Dual Band (5G);

Scanner per le impronte digitali montata lateralmente;

Porta ad infrarossi;

Chipset NFC;

Porta USB Type C;

Batteria (per entrambe le varianti)

Unità interna da 4.250 mAh

Supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W;

Compreso nella confezione caricabatteria da 33W.

Sistema operativo

Gli Xiaomi MI 11 Lite 4G e 5G escono sul mercato con Android 11 personalizzato con interfaccia MIUI 12.

Prezzo e disponibilità

Gli Xiaomi MI 11 Lite in versione 4G sono già disponibili all’acquisto in Italia nella versione 6-128GB al prezzo di 349 euro. La versione 6-64GB invece ha un prezzo di listino di 299 euro.

Per la versione 5G non ci son ancora informazioni sul prezzo in Italia, ma a livello Globale il prezzo dovrebbe essere a partire da 369 euro.