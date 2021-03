Xiaomi MI 11 Lite 4G già in vendita in Italia: l’annuncio ufficiale il 29 marzo

Lo Xiaomi MI 11 Lite sarà ufficializzato a livello Globale in data 29 marzo 2021, ma curiosamente in Italia lo smartphone in versione 4G è già disponibile all’acquisto nei negozi.

Proprio stamattina Xiaomi ha rilasciato un nuovo teaser pubblicitario nel quale si evidenza che in data 29 marzo 2021 sarà presentato un nuovo dispositivo: si tratterebbe del Mi 11 Lite.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite uscirà in due varianti: una con sola connettività 4G e una con supporto alla connettività mobile 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G già avvistato in alcuni negozi Italiani: le immagini

Nonostante l’annuncio ufficiale a livello globale dei due dispositivi avverrà solo a fine mese, oggi abbiamo riscontrato sul web diversi feedback che affermano che il modello 4G è già disponibile all’acquisto in Italia.

Alcune immagini postate sul sito Subito.it (adesso rimosse), mostrano come alcuni negozi (anche di operatori telefonici) stiano già proponendo il nuovo dispositivo ai clienti.

Al momento da quello che abbiamo letto lo Xiaomi MI 11 Lite 4G da 6GB di ram e 128GB di memoria interna viene proposto ad un prezzo di listino di 320 euro.

Dal punto di vista del comparto hardware, le immagini e le informazioni trapelate ci indicano la presenza di un:

Chipset Snapdragon 732G;

Panello DotDisplay Amoled da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz;

Tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64MP, Ultra Grandangolare da 8MP e Macro da 5MP;

Batteria interna da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 33W;

Chipset NFC e jack da 3.5mm;

Design con spessore molto sottolie (sotto i 7mm).

Ovviamente bisognerà aspettare il 29 marzo 2021 per avere tutti i dettagli al riguardo, ma è possibile che alcuni di voi andando in alcuni negozi abbiano già notato il dispositivo in vendita.

Fonte: Via Twitter, Via 2