Xiaomi Mi 11 Lite 4G 6-128GB prezzo a 220 euro spedizione Europa con coupon

In offerta coupon lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G da 6-128GB al prezzo di 220 euro spedizione da Europa inclusa: i dettagli della promo aggiornati.

Tra i nuovi smartphone con connettività 4G usciti di recente non possiamo che ricordarvi il nuovo Xiaomi MI 11 Lite 4G 4-64GB che è disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di listino di 329 euro o 349 euro per la 6-128GB (salvo promo ufficiali sul Mi Store).

Xiaomi MI 11 Lite 4G 6-128GB prezzo coupon: da 220 euro spedizione da Europa (offerta aggiornata)

Aggiornamento 12 agosto 2021: Nuovo venditore per la versione 6-128GB con prezzo aggiornato e spedizione da Europa.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G Globale 6-128GB colore Nero con consegna rapida (max 5 giorni lavorativi), al prezzo di 220,64 euro utilizzando il codice coupon BG66b306 e seguendo questo LINK.

Il Codice Coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (alcune esclusive).

Garanzia, spedizioni e cosa vuol dire Globale?

Il Mi 11 Lite 4G ha garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi.

La spedizione da magazzino Repubblica Ceca ha consegna stimata in circa 5 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine comprensivo della preparazione del pacco (controllate sempre i tempi di consegna stimati).

Lo smartphone è globale, ovvero ha rom uguale a quella Europa con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), la ha banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Le caratteristiche principali dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Per chi non conoscesse ancora il dispositivo, questo sono le sue principali caratteristiche hardware:

DotDisplay AMOLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD 2400 x 1080, frequenza di aggiornamento aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento tattile di 240 Hz, supporto HDR10+;

Dimensioni compatte: 160,53 mm x 75,72 mm x 6,81 mm con peso pari a 157 grammi;

Protezione Gorilla Glass 6 posteriore e anteriore;

Chipset Qualcomm Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm) processore Octa-Core (1x ARM Cortex-A76 a 2,3 GHz1x, ARM Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz) GPU: Adreno 618 e Tecnologia LiquidCool di Xiaomi;

Ram con tecnologia LPDDR4X e memoria interna con tecnologia UFS 2.2 (espandibile con microSD);

Tripla fotocamera posteriore: Principale da 64 MP (F / 1,79, da 0,7 μm 4-in-1 a 1,4 μm, dimensioni del sensore 1 / 1,97 “, obiettivo 6P, autofocus a contrasto); Fotocamera ultra grandangolare da 8MP (F / 2.2, 1.12μm, dimensione del sensore 1/4 “, obiettivo 5P); telemacro da 5 MP (F / 2.4, 1.12μm, dimensioni del sensore da 1.5 “, obiettivo 4P, autofocus a contrasto, 3-7 cm);

Fotocamera anteriore da 16MP;

Bluetooth 5,1, Wifi 5 Dual Band, porta ad infrarossi, Chipset NFC, Scanner per le impronte digitali montata lateralmente, Doppia SIM LTE 4G; Porta USB Type C, Jack da 3.5mm;

Altoparlanti stereo;

Batteria interna da 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W;

Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.