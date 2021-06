Xiaomi Mi 11 Lite 4G 6-128GB prezzo a 255 euro con coupon spedizione Italia

In offerta coupon lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G da 6-128GB al prezzo di 255 euro spedizione da Italia inclusa: i dettagli della promo aggiornati.

Tra i nuovi smartphone con connettività 4G usciti di recente non possiamo che ricordarvi il nuovo Xiaomi MI 11 Lite 4G 4-64GB che è disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di listino di 329 euro o 349 euro per la 6-128GB (salvo promo).

Xiaomi MI 11 Lite 4G 6-128GB prezzo coupon: 255 euro spedizione da Italia (offerta aggiornata)

Aggiornamento 16 giugno 2021: Nuovi venditori per la versione 6-128GB con coupon e prezzo in ribasso

Per chi vuole uno Xiaomi Mi 11 Lite 4G 6-128GB Nero, blu (consegna in 2-4 giorni lavorativi), al prezzo di 255,64 euro utilizzando il codice coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK https://ebay.us/LrqXTH

In caso di esaurimento scorte o termine promozione per la prima offerta:

Xiaomi Mi 11 Lite 4G 6-128GB Nero con garanzia Italia e consegna rapida (2-4 giorni lavorativi), al prezzo di 269 euro seguendo questo LINK https://ebay.us/6uLbug

Versione 6-128GB, nero, prezzo 269,10 euro (spedizione inclusa da Italia) utilizzando il codice coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK https://ebay.us/EwHBiI (consegna in 7-9 giorni lavorativi).

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Garanzia, spedizioni e cosa vuol dire Globale?

Il Mi 11 Lite 4G ha garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi.

La spedizione da magazzino Italia ha consegna stimata in 2-4 giorni o 7-10 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine comprensivo della preparazione del pacco a seconda del rivenditore (controllate sempre i tempi di consegna stimati).

Lo smartphone è globale, ovvero ha rom uguale a quella Europa con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), la ha banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Le caratteristiche principali dello Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Per chi non conoscesse ancora il dispositivo, questo sono le sue principali caratteristiche hardware:

DotDisplay AMOLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD 2400 x 1080, frequenza di aggiornamento aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento tattile di 240 Hz, supporto HDR10+;

Dimensioni compatte: 160,53 mm x 75,72 mm x 6,81 mm con peso pari a 157 grammi;

Protezione Gorilla Glass 6 posteriore e anteriore;

Chipset Qualcomm Snapdragon 732G (processo produttivo a 8nm) processore Octa-Core (1x ARM Cortex-A76 a 2,3 GHz1x, ARM Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz) GPU: Adreno 618 e Tecnologia LiquidCool di Xiaomi;

Ram con tecnologia LPDDR4X e memoria interna con tecnologia UFS 2.2 (espandibile con microSD);

Tripla fotocamera posteriore: Principale da 64 MP (F / 1,79, da 0,7 μm 4-in-1 a 1,4 μm, dimensioni del sensore 1 / 1,97 “, obiettivo 6P, autofocus a contrasto); Fotocamera ultra grandangolare da 8MP (F / 2.2, 1.12μm, dimensione del sensore 1/4 “, obiettivo 5P); telemacro da 5 MP (F / 2.4, 1.12μm, dimensioni del sensore da 1.5 “, obiettivo 4P, autofocus a contrasto, 3-7 cm);

Fotocamera anteriore da 16MP;

Bluetooth 5,1, Wifi 5 Dual Band, porta ad infrarossi, Chipset NFC, Scanner per le impronte digitali montata lateralmente, Doppia SIM LTE 4G; Porta USB Type C, Jack da 3.5mm;

Altoparlanti stereo;

Batteria interna da 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W;

Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.