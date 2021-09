Xiaomi MI 11 Lite 5G 8-128GB prezzo a 319 euro Garanzia e spedizione Italia (no coupon)

Disponibile all’acquisto in offerta senza coupon lo Xiaomi MI 11 Lite 5G 8-128GB a 319 euro con garanzia e spedizione Italia: questi i dettagli (aggiunti nuovi colori e rivenditori).

Da pochi giorni in Italia è iniziata la commercializzazione della variante 5G dello Xiaomi Mi 11 Lite, che il sito ufficiale Mi Italia propone al prezzo di listino di 449,99 euro (salvo promo).

Non conoscete lo Xiaomi MI 11 Lite 5G? Queste sono le sue caratteristiche principali.

Xiaomi MI 11 Lite 5G Globale 8-128GB in offerta senza coupon con risparmio di 130 euro: spedizione e garanzia Italia

Aggiornamento del 6 settembre 2021: aggiornate le offerte con spedizione e garanzia Italia

Aggiunto nuovo Colore da altro venditore (consegna 2-3 giorni lavorativi) e garanzia Italia: Mi Lite 5G colore Verde No Brand prezzo 319 euro spedito da Italia seguendo questo LINK https://ebay.us/D6Ij5g.

Sempre dallo stesso venditore lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G 8-128GB colore Nero, NO Brand, acquistabile al prezzo di 319 euro (spedizione e garanzia Italia inclusa) seguendo questo LINK https://ebay.us/xU2ipB.

Dettagli su spedizioni, e garanzia e cosa vuol dire Globale

Lo smartphone è Globale, ovvero ha rom con supporto all’italiano, ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

Lo smartphone è NO Brand quindi è senza personalizzazioni software da parte degli operatori telefonici (TIM, Vodafone, WinTre etc)

Tutti i dispositivi godono di 2 anni di garanzia ufficiale ITALIA (presso il rivenditore) e ovviamente è valida pure la garanzia Europa di 2 anni direttamente da Xiaomi.

La spedizione da Italia avviene tramite corriere con consegna in 2-3 giorni lavorativi comprensivi della preparazione dell’ordine dopo l’effettivo pagamento.

Perché acquistare o meno lo Xiaomi MI 11 Lite 5G: pro e contro (in base al prezzo di listino)

Secondo molti recensori questi sono i punti forti dello smartphone:

Bellissimo corpo in vetro, progettato con design simile all’ammiraglia Mi 11;

Eccellente schermo OLED, supporto colore a 10 bit, frequenza di aggiornamento 90Hz, supporto HDR10 +;

Durata della batteria più che adeguata, ricarica veloce;

Altoparlanti stereo potenti;

Hardware potente (Snadpragon 780G), ottimo per i giochi, stabile, supporto al 5G e Wi-Fi 6;

Eccellente qualità per le foto e i video in condizioni di buona luminosità su tutte le fotocamere;

Modalità notturna affidabile;

Android 11, MIUI 12, con supporto ai Super Wallpapers.

Contro e debolezze:

Nessuna protezione agli schizzi d’acqua.

In sostanza è classificato come uno dei migliori Best Buy del momento.