Xiaomi Mi 11 Lite, Poco F3, X3 GT e Xiaomi 10S fine supporto nuove versioni della MIUI

Una serie di smartphone tra cui Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi 10S, Poco F3, Poco X3 GT non riceveranno più aggiornamenti per nuove funzionalità software relative alla MIUI.

Sembra che una serie di smartphone di fascia media molto popolari negli scorsi anni nel portafoglio Xiaomi termineranno a partire da oggi il supporto software a nuove versioni della MIUI.

Xiaomi Mi 11 Lite, Poco F3, Poco X3 GT, Xiaomi 10s e altri: fine supporto ufficiale a nuove versioni MIUI

Di fatto questi smartphone continueranno a ricevere patch di aggiornamento sicurezza, patch per risolvere bugs ma solamente relative all’ultima versione della MIUI installata, ovvero la MIUI 14.

Tutti questi smartphone quindi non riceveranno mai l’aggiornamento ad Android 14 o versioni successive alla MIUI 14.

Tra gli smartphone coinvolti troviamo questi dispositivi, molti dei quali venduti pure in Italia:

Redmi K40 Pro e K40 Pro+

POCO F3 (Redmi K40 in Cina)

POCO F3 GT (Redmi K40 Gaming in China)

POCO X3 GT

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G

Come potete notare sono tutti dispositivi che hanno fatto il loro debutto più o meno a metà 2021 con Android 11 e MIUI 12, e nel corso degli ultimi due anni hanno ricevuto fino a 2 aggiornamenti del sistema operativo Android (13) e 2 versioni software della MIUI (14).

Di fatto se possedete uno di questi smartphone e se volete un dispositivo con futuri aggiornamenti software, quindi versioni Android 14 in poi, dovrete fin da oggi iniziare a pensare se per voi conviene passare ad un dispositivo di ultima generazione.

Sottolineiamo nuovamente che non ci sono allarmismi sulla sicurezza e sul funzionamento di questi smartphone.

Infatti tutti questi smartphone continueranno a ricevere le patch di sicurezza Android almeno per un altro anno.

Solamente quando gli smartphone saranno inseriti nella lista Xiaomi di fine supporto ufficiale, EOS Product List, allora in quel caso non ci saranno più aggiornamenti di nessun genere (se non sporadici per correzioni veramente fondamentali).

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon