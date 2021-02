Xiaomi MI 11 Lite si mostra in immagini dal vivo: nuovi dettagli!

Lo Xiaomi MI 11 Lite si mostra in alcune immagini dal vivo evidenziando un display piatto e una tripla fotocamera posteriore: alcuni dettagli.

Di recente abbiamo visto le presunte immagini dal vivo del prossimo Xiaomi MI 11 Ultra che dovrebbe utilizzare il nuovo sensore Samsung ISOCELL GM2 da 50MP.

Ma come sappiamo, ka versione più economica della nuova gamma Mi 11 è in lavorazione e come molti si aspettano prenderà il suffisso LITE.

Xiaomi MI 11 Lite si mostra in alcune immagini dal vivo: cosa aspettarsi?

Oggi il web ci ha svelato alcune immagini dal vivo della versione Mi 11 Lite, evidenziando così alcuni dettagli del prodotto.

Da quello che possiamo vedere lo Xiaomi MI 11 Lite avrà un display piatto, e non curvo come il suo fratello maggiore.

In alto a sinistra verrà posizionato il forellino nel display dedicato alla fotocamera anteriore per selfie.

La foto che riprende la scocca posteriore evidenzia la presenza di un modulo fotografico in alto a sinistra con 3 sensori.

Sulla carta lo Xiaomi MI 11 Lite dovrebbe montare un sensore principale da 64MP e utilizzare pure un sensore con zoom ottico 5X.

L’informatore che ha mostrato le foto ha indicato lo Snapdragon 775 come il nuovo chipset che sarà montato sul M11 Lite

Il processore sarà abbinato a 6GB di Ram, ma non si escludono versioni con più memoria.

Questo nuovo chipset dovrebbe avere un architettura octa-core (processore Cortex ancora sconosciuti) con frequenza massima di funzionamento a 2.3Ghz, e supportare pienamente la connettività 5G.

Lo Xiaomi MI 11 Lite infine dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 4150 mAh, con ricarica rapida a 33W, e utilizzare nativamente Android 11 con interfaccia MIUI 12.

Dato che per il momento Xiaomi non ha ancora rilasciato nessuna informazione ufficiale sullo smartphone, vi preghiamo di prendere tutti questi dettagli con il dovuto distacco emotivo.