Xiaomi MI 11 Pro camera e display: nuovi dettagli svelati

Nuovi rumors svelano alcuni dettagli più concreti sulle tecnologie utilizzate per il display e il comparto fotografico del prossimo Xiaomi MI 11 Pro: ecco le novità.

Non molti giorni fa vi avevamo fatto sapere che il prossimo smartphone top di gamma Xiaomi Mi 11 Pro utilizzerà un display Amoled con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Xiaomi MI 11 Pro nuovi rumors su caratteristiche display e comparto fotografico: le novità svelate

Oggi alcuni nuovi rumors ci svelano alcune caratteristiche in più di questo pannello.

Per prima cosa la risoluzione nativa QHD+ sarà pari a 3200 x 1440 pixel data la presenza del forellino nel display per contenere la fotocamera anteriore per selfie.

Il pannello aumenterà la qualità visiva grazie all’implementazione software di funzionalità avanzate come il supporto MEMC, la trasformazione del SDR in HDR in tempo reale in super risoluzione.

Le altre novità riguardano il comparto fotografico.

Il sensore principale no sarebbe da 108MP, ma bensì un nuovo sensore da 50MP con conversione pixel binning 4 in 1.

Presente pure un teleobbiettivo con sensore da 12MP, ma l’informatore afferma che non è sicuro su questo fatto dato che potrebbe trattarsi anche di un sensore da 48MP con supporto binning pixel 4 in 1.

L’informatore cinese ha poi affermato che tra lo Xiaomi Mi 11 Pro e la versione standard potrebbero esserci delle differenze sui sensori utilizzati tra i due modelli.

Ovviamente trattandosi di informazioni non ancora ufficiali, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.