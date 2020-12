Xiaomi MI 11: questo sarà il prezzo di vendita in Cina (e in Italia?)

Svelati i presunti prezzi ufficiali in Cina delle tre varianti di memoria del prossimo Xiaomi MI 11: ecco quanto potrebbe costare in Italia.

Sappiamo con certezza che lo Xiaomi MI 11 sarà presentato ufficialmente in Cina in data 28 dicembre 2020.

Di fatto il dispositivo sarà il primo smartphone android sul mercato ad utilizzare il chipset Snapdragon 888.

Xiaomi MI 11 ecco il prezzo di vendita ufficioso in Cina: quanto potrebbe costare in Italia?

Oggi dalla Cina sono arrivate alcune informazioni da ritenersi ufficiose per quanto riguarda il prezzo di vendita del MI 11 nelle sue tre varianti di memoria.

Il dispositivo infatti dovrebbe essere proposto con 8GB di ram e 128/256GB di memoria interna, e in una versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Da quello che è trapelato questi sarebbero i prezzi cinesi:

versione base 8GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 4500 Yuan cinesi, ovvero 564 euro attuali;

modello con 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 4800 Yuan, ovvero 601 euro;

infine la versione con 12GB di ram e 256GB di memoria interna proposto al prezzo di 5200 yuan che fanno 651 euro al cambio attuale.

Basandoci sui prezzi del mercato cinese, possiamo fare un ipotesi sul prezzo di vendita in Italia dello smartphone.

Ovviamente il prezzo in Italia sarà decisamente più elevato considerate le tasse doganali, l’IVA e le spese di trasporto.

Aspettiamoci un prezzo per lo Xiaomi MI 11 base (8+128GB) di almeno 699-749 euro, anche se forse costerà 799 euro come il prezzo di listino dell’attuale Xiaomi MI 10.

La versione 8-256GB come da consuetudine dovrebbe costare intorno ai 100 euro in più, mentre la versione 12-256GB potrebbe costare 150 euro in più rispetto al modello base.

Di fatto questi smartphone non saranno “economici” ma potrebbero lo stesso costare meno di altri concorrenti diretti, vedi Samsung, Huawei, LG, Sony eccetera.