Xiaomi MI 11 Ultra con sensore fotografico 50MP ISOCELL GN2 di Samsung?

Samsung ha annunciato il nuovo sensore fotografico da 50MP ISOCELL GN2 che dovrebbe essere montato sul prossimo Xiaomi MI 11 Ultra: i dettagli.

Proprio oggi Samsung ha svelato al grande pubblico un nuovo sensore fotografico con tecnologia ISOCELL che verrà utilizzato sui dispositivi mobili dedicati alla fascia alta del mercato.

Il nuovo sensore prende il nome di ISOCELL GN2 e secondo recenti rumors sarà montato in anteprima sul prossimo Xiaomi MI 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra monterà il sensore ISOCELL GN2 di Samsung? I dettagli tecnici di quest’ultimo

ISOCELL GN2: dimensioni da record

L’ISOCELL GN2 da 50MP è un sensore che rispetto alla generazione precedente (GN1) offre pixel più grandi, consuma meno energia e introduce una nuova tecnologia PDAF chiamata Dual Pixel Pro.

Lato tecnico le dimensioni del GN2 è 1 / 1,12 “, il sensore più grande mai visto al momento su uno smartphone, ha pixel di dimensioni pari a 1,4μm che dovrebbe permettere scatti fotografici con dettagli molto elevati.

Le immagini in condizioni di scarsa luminosità sono garantite dalla tecnologia binning a quattro pixel, che simula un pixel più grande di 2.8μm.

Scatti fotografici fino a 100MP

Questo nuovo sensore offre pure la possibilità di scattare foto a 100MP riorganizzando i pixel del colore utilizzando “un algoritmo di ricomposizione intelligente”.

In sostanza le foto da 100MP sono composte da tre livelli da 50MP dei colori verde, rosso e blu, che vengono sovrapposti, ingranditi e uniti per riprodurre un immagine unica ad alta risoluzione.

Tecnologia Dual Pixel Pro

Da sottolineare poi la tecnologia Dual Pixel Pro, che rinnova la tecnologia PDAF.

Adesso la tecnologia Dual pixel Pro invece di dividere verticalmente il rosso, il blue e il verde, li divide in diagonale.

Questo permette alla parte superiore e inferiore dei pixel di leggere le differenze di fase, così come i lati sinistro e destro.

Questa nuova suddivisione permetterebbe un autofocus più veloce e preciso in condizioni di luce difficili, o per oggetti in rapido movimento.

Smart ISO PRO

Infine, il sensore ISOCELL GN2 include la tecnologia Smart ISO Pro per la creazione di immagini HDR istantanee con meno artefatti da movimento, e la registrazione video 1080p @ 480 fps o 4K @ 120 fps.

Di fatto questo sensore innovativo secondo recenti rumors sarà implementato sullo Xiaomi MI 11 Ultra, insieme ad un sensore Ultra-grandangolare da 48MP e un teleobbiettivo sempre da 48MP.

La partnership lato fotografico tra Samsung e Xiaomi ormai è di vecchia data, considerato che su molti dispositivi anche di fascia media l’azienda cinese usano spesso in anteprima sensori fotografici dell’azienda coreana.

Fonte: Samsung ISOCELL, Via Twitter