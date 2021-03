Xiaomi MI 11 Ultra ufficiale: prezzo e caratteristiche hardware

Ufficializzato il nuovo Xiaomi MI 11 Ultra il vero top di gamma dell’azienda cinese per tutto il 2021: le sue principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita globale.

Durante l’evento mediatico che si è tenuto questo pomeriggio, Xiaomi ha presentato ben quattro nuovi smartphone della serie MI 11.

Abbiamo il nuovo super top di gamma Mi 11 Ultra, il Mi 11 Pro (destinato solo al mercato cinese), il Mi 11i e il MI 11 Lite 4G e 5G.

Analizziamo in questo articolo le caratteristiche dello Xiaomi MI 11 Ultra.

Xiaomi MI 11 Ultra principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita (Globale)

Il nuovo Mi 11 Ultra punta ad avere una multimedialità super, grazie al nuovo comparto fotografico e al display posteriore da poter utilizzare per i selfie, processore di ultima generazione, ricarica rapida wireless super veloce, display OLED a 120Hz e materiali premium.

Display

Pannello Principale:

Display curvo (quattro angoli) con tecnologia AMOLED da 6,81 pollici di diagonale;

Risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel), proporzioni 20: 9, 515 ppi;

Frequenza di aggiornamento di 120Hz con tecnologia AdaptiveSync: 30/60/90 / 120Hz;

Frequenza di campionamento tattile 480Hz;

Luminosità di picco di 1700 nit (con HBM e 100% APL);

Supporto al Dolby Vision, HDR10+, Sensore di luce ambientale a 360 °, modalità luce solare 3.0, modalità lettura 3.0.

Pannello Secondario:

Schermo AMOLED da 1,1 pollici di diagonale;

Risoluzione 126 x 294, luminosità massima di 450 nit.

Supporto all’Always-on-display, avvisi di notifiche, anteprima selfie;

Modalità di risparmio energetico.

Dimensioni, colori e altre caratteristiche

164,3 mm x 74,6 mm x 8,38 mm per 234 grammi di peso;

Protezione anteriore con vetro Corning Gorilla Victus;

Scocca posteriore con protezione in ceramica;

Certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere in generale;

Motore a vibrazione lineare asse X;

Colori bianco ceramica e nero ceramica;

Processore e memoria

Chipset Qualcomm Snapdragon 888 processore Octa-Core (1x ARM Cortex-X1 a 2,84 GHz3x ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz4x ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz);

GPU: Adreno 660

Processo produttivo a 5nm (5LPE) di Samsung;

Tecnologia di raffreddamento a trifase;

RAM LPDDR5 da 8-12-16GB e memoria interna con tecnologia UFS 3.1 da 256 GB;

Multimedialità

Tripla Fotocamera posteriore:

Primaria: Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP, f / 1.95, FOV 85 ̊, dimensioni del sensore 1 / 1,12 ″, 4-in-1 da 1,4μm a 2,8μm, obiettivo 8P. OIS, messa a fuoco laser dToF, Dual Pixel Pro, Dual Native ISO Fusion, HDR sfalsato.

Ultra grandangolare: sensore da48MP, f / 2.2, 128 ° FOV, dimensioni del sensore 1 / 2.0 “, da 0,8μm 4-in-1 a 1,6μm, obiettivo 7P, PDAF, Riprese macro;

Teleobiettivo: dimensioni del sensore da 48 MP, f / 4.1, 1 / 2.0 ″, da 0,8 μm 4 in 1 a 1,6 μm, Zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x, zoom digitale 120x, OIS, PDAF.

Capacità di registrare video in formato 8K, 4K, e la possibilità di utilizzare la modalità notturna in tutte e tre le fotocamere.

Fotocamera anteriore per selfie: sensore da 20MP, f / 2.2, 78 ° FOV, da 0,8μm da 4 in 1 a 1,6μm, fuoco fisso.

Audio con altoparlanti stereo ottimizzati da Harmon Kardon, Certificazione audio ad alta risoluzione.

Non è presente il classico jack da 3.5mm.

Connettività

Modem Qualcomm Snapdragon X60 4G LTE e 5G;

Dual SIM, Dual 5G standby;

Bluetooth 5.2;

Wi-Fi 6E dual band;

Chipset NFC;

Porta ad infrarossi;

Porta USB Type C;

Scanner per le impronte digitali integrato sotto il display.

Batteria

Unità interna da 5.000 mAh;

Supporto alla Ricarica rapida (turbo) via cavo da 67W;

Ricarica rapida (turbo) wireless da 67W.

Ricarica inversa da 10 W.

Caricabatteria da 67W già incluso nella confezione.

Sistema operativo

Lo Xiaomi MI 11 Ultra esce sul mercato con Android 11 personalizzato con interfaccia MIUI 12

Prezzo e disponibilità

Al momento non è stata ancora determinata la disponibilità (date) su quando effettivamente il MI 11 Ultra inizierà la commercializzazione in Europa e quindi anche in Italia.

Sappiamo che il suo prezzo globale è a partire da 1199 euro, ma è probabile che in Italia il prezzo sia un po’ più alto.

Sicuramente bisognerà aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi Mi Italia per maggiori dettagli.