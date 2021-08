Xiaomi Mi 11T e Mi 11T Pro in arrivo il 15 settembre 2021? Teaser evento

L’azienda cinese presiederà un nuovo evento mediatico in data 15 settembre 2021: saranno presentati gli Xiaomi Mi 11T e Mi 11T Pro? I dettagli.

Sappiamo che Xiaomi sta lavorando al rilascio di nuovi dispositivi android destinati alla fascia media-alta e alta del mercato, ovvero i successori degli attuagli Mi 10T e Mi 10T Pro.

Stiamo parlando quindi degli Xiaomi MI 11T e MI 11T Pro già oggetto di alcuni rumors nelle ultime settimane.

Xiaomi MI 11T e MI 11T Pro in arrivo il 15 settembre 2021? Un evento mediatico in arrivo

Oggi l’azienda cinese ha rilasciato tramite i propri canali social un teaser nel quale annuncia in data 15 settembre 2021 un nuovo evento mediatico nel quale saranno presentati nuovi prodotti.

Il teaser parla del lancio di “most exciting new products in its portfolio” per il marchio.

Sfortunatamente questi nuovi prodotti non sono stati elencati da Xiaomi, ma ci sono buone possibilità che proprio i Mi 11T e Mi 11T Pro saranno svelati in tale data.

Ovviamente non si possono escludere prodotti dedicati alla Smart Home, forse una nuova Smart TV o anche qualche nuovo dispositivo che fa parte della serie Redmi 10.

L’evento infatti sembra essere abbastanza importante dato che dovrebbe durare circa 70 minuti.

Per il momento quindi non ci resta che aspettare ancora poco meno di un mese per conoscere cosa Xiaomi ha intenzione di fare il 15 settembre 2021, magari avremo qualche dettaglio in anticipo prima dell’evento.

