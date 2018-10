Xiaomi Mi 8 Explorer Edition prezzo 560 euro con Coupon per utenti consapevoli

In offerta grazie ad un codice Coupon, lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition da 8GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 560 euro, ma solo per utenti consapevoli.

Se siete fan di Xiaomi sapete benissimo che l’azienda cinese ha presentato qualche mese fa una versione particolare dello Xiaomi Mi 8.

Infatti in Cina, e al momento solo in questo paese, è uscita la versione Explorer Edition che ha due caratteristiche che lo distinguono dal modello normale: ha la cover posteriore trasparente, e lo scanner per le impronte digitali posizionato sotto il display.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition in offerta con Coupon al prezzo di 560 euro: i dettagli

Sfortunatamente il Mi 8 Explorer Edition non sarà mai commercializzato ufficialmente in Italia, e quindi se vi interessa acquistarlo vi dico subito che è un offerta dedicata solo ad utenti consapevoli.

Infatti lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ha una rom ufficiale inglese-cinese che non sarà mai aggiornata per il supporto alla clientela Europea: quindi niente multi lingua.

Diffidate chi vi vende il Mi 8 Explorer Edition con rom internazionale: è una rom farlocca che non sarà supportata dall’azienda cinese.

Andando a parlare dell’offerta lo Xiaomi Mi 8 Explorer Edition da 8GB di ram e 128GB di memoria interna nella colorazione grigia scura con cover trasparente, può essere acquistato al prezzo di 560 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice Coupon GB$MPM8E seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Check-out del sito Gearbest Italia, come potete vedere dall’immagine d’esempio.

Il telefono ribadiamo ha rom ufficiale cinese-inglese, ha la banda 20 LTE, supporta gli aggiornamenti OTA ufficiali, ha bootloader bloccato, e gode di 2 anni di Garanzia Europa.

Il coupon ha numero limitato: chi prima arriva meglio alloggia.

Anche Mi 8 normale in promo: ecco l’offerta lampo

Se invece preferite avere un Mi 8 Globale con 6GB di ram e 128GB di memoria interna colore nero o blu, potete acquistarlo in offerta lampo a 356 euro seguendo questo LINK.

Quest’ultimo modello ha rom globale, quindi supporta multilingua, gli aggiornamenti OTA ufficiali, bootloader bloccato, banda 20 LTE e sempre 2 anni di garanzia Europa.

Entrambi gli smartphone vengono spediti con Eu Express (linea prioritaria) con consegna senza pagare la dogana in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere dalla data di spedizione.

A voi la scelta, se volete entrare nel mondo di Xiaomi.