Xiaomi Mi 8 Lite e Mi Max 3 si aggiornano ad Android 10 e MIUI 11 Globale

Gli Xiaomi MI 8 Lite e Mi Max 3 si aggiornano alla MIUI 11 Stabile e Globale basata sul sistema operativo Android 10: ecco i dettagli da conoscere.

Nonostante lo Xiaomi Mi 8 Lite è uscito sul mercato a settembre 2018 e lo Xiaomi Mi Max 3 a luglio 2018 come dispositivi di fascia media, oggi entrambi si aggiornano alla versione più recente del sistema operativo mobile di Google.

Entrambi gli smartphone hanno fatto il loro debutto con la versione Android Oreo, hanno poi ricevuto Android Pie 9.0 e oggi dispongono di Android 10: il supporto di Xiaomi c’è.

Per la precisione lo Xiaomi Mi 8 Lite sta ricevendo il nuovo aggiornamento firmware/build v.11.0.1.QDTMIXM tramite la classica modalità OTA: il file ha una dimensione di ben 2.4GB.

Per lo Xiaomi Mi Max 3 il nuovo firmware da scaricare ha seriale/build v.11.0.1.0 QEDMIXM, sempre tramite modalità OTA, e ha un peso di circa 1.8GB.

Entrambi i nuovi firmware oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, installeranno sul dispositivo le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di febbraio 2020.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Attenzione: Potrebbero volerci alcuni giorni prima che tutti i dispositivi ricevano la notifica.

Essendo un aggiornamento importante, prima di procedere al’installazione, consigliamo il backup completo di tutti i dati salvati sullo smartphone.

Ricordatevi di iniziare al procedura di installazione solo se la batteria del vostro Xiaomi ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

