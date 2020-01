Xiaomi Mi 8 si aggiorna ad Android 10 stabile con Miui 11 globale

Xiaomi Mi 8 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia MIUI 11 Globale stabile: i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani e non di uno Xiaomi Mi 8 che da qualche ora è iniziato il rilascio della versione stabile di Android 10 con interfaccia MIUI 11 Globale.

Xiaomi Mi 8 si aggiorna ad Android 10 con la MIUI 11 stabile e Globale: i dettagli

Più nello specifico l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare per questo smartphone il nuovo firmware seriale/build MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento in questione ha un peso di circa 1.9 GB e può essere scaricato tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro Xiaomi Mi 8.

Non sappiamo ancora con certezza quando l’aggiornamento in questione (si sta diffondendo in India) arriverà anche per i dispositivi venduti in Europa (Italia compresa).

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica è altamente consigliabile effettuare un backup completo dei dati salvati su smartphone prima di aggiornare, e ricordatevi sempre d iniziare la procedura di installazione con almeno il 50% di carica della batteria.

Con il passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, gli utenti potranno notare alcuni cambiamenti come:

l’introduzione della modalità scura a livello di sistema operativo;

nuovi controlli sulla privacy e la localizzazione;

nuovi gesti di navigazione.

Oltre a questo il change-log ufficiale del nuovo firmware evince questi cambiamenti:

Patch di sicurezza Android aggiornata a dicembre 2019;

risolti due problemi riguardanti la schermata di blocco, la barra di stato e nell’ara di notifica.

L’aggiornamento dello Xiaomi Mi 8 alla versione Android 10 stabile con MIUI 11 Globale segue a quella dello Xiaomi Mi 9T avvenuta qualche giorno fa.