Xiaomi Mi 9 da 64GB: il prezzo scende sotto i 300 euro questo settembre 2019

Tornano le offerte lampo sugli smartphone Xiaomi Mi 9 da 6GB di ram e 64GB di memoria interna con prezzi a partire da 297 euro spedizione inclusa e garanzia Europa di 2 anni.

Segnaliamo le nuove offerte su due smartphone che sicuramente hanno destato l’interesse dei consumatori italiani fin da loro annuncio ufficiale lo Xiaomi Mi 9.

Finalmente il dispositivo scende sotto la soglia dei 300 euro, un bel risparmio rispetto al prezzo di listino ufficiale che in Italia è di 449 euro, per la versione con 6GB di ram e 64GB di memoria interna.

Xiaomi Mi 9 64GB da 298-299 euro: i dettagli della promo lampo

Se volete risparmiare qualche decina di euro per avere lo stesso dispositivo Globale, ma invece di avere la garanzia Italia vi accontentate di quella Europa di 2 anni ecco qualche dettaglio in più.

Lo Xiaomi Mi 9 Nero Globale da 6GB di ram e 64GB di memoria interna si può acquistare al prezzo di 298-299 euro (spedizione Inclusa) direttamente da questo LINK

C’è pure la versione BLU, sempre da 6+64GB, che invece costa 318 euro.

Entrambi i dispositivi hanno spedizione Italy Express (Linea prioritaria da selezionare) gratuita: è una spedizione che consegna il bene in Italia in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare la dogana (spedizione dalla Cina-HK).

Vi consigliamo caldamente di controllare sempre le date di inizio spedizioni: in questo caso il modello nero ha data spedizione dal 17 settembre 2019, mentre il modello blu dal 16 settembre 2019.

Attenzione: essendo un offerta lampo il prezzo è è tempo limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia.

Ma questi smartphone sono come quelli venduti in Italia?

Se acquistate questi smartphone non ci sono problemi di natura software o compatibilità hardware: infatti lato software hanno la rom Globale con IMEI Europa e bootloader bloccato (originale), hanno i servizi Google e il Google Play Store, supportano il multilingua (italiano compreso).

Lato hardware sono presenti tutte le bande LTE 4G utilizzate in Europa, compresa la banda 20 (utile se utilizzate operatori telefonici come Wind).

Per quanto riguarda la garanzia di 2 Anni, questa è garantita direttamente da Gearbest Italia tramite i propri centri assistenza in Europa (non in Cina).

In caso di guasto basterà spedire il telefono ad un centro riparazioni situato in Europa con costi e tempi di riparazione decisamente più bassi rispetto ad una spedizione in Cina.

Ovviamente la Garanzia non Italia è un fattore che determina il risparmio sul prezzo di vendita ufficiale: ma anche 140 euro di sconto possono valere la differenza.