Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE prezzo coupon luglio 2019: da 238 euro

Tornano le offerte lampo a metà luglio 2019 per gli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE Globali con 6GB di ram e 64-128GB di memoria interna: si parte da 238 euro con coupon

Come sempre cerchiamo sempre di farvi risparmiare qualche decina di euro trovando ogni tanto un paio di offerte ghiotte sui dispositivi più famosi che già offrono di per se un buon rapporto qualità-prezzo.

Se dovete cambiare dispositivo con una certa calma, ma non volete perdervi un prezzo vantaggioso, vi segnaliamo due offerte sugli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE da 6GB di ram e 128GB di memoria interna.

Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE: ecco i coupon disponibili da metà luglio 2019

La prima offerta riguarda il Mi 9 Globale, colore nero o blu, 6+128GB che viene offerto al prezzo di 354.42 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK ed utilizzando il codice coupon GBM9128BLACK (Nero) o codice coupon GBM9128BLUE (versione Blu).

Nel caso in cui il vostro budget di spesa sia più basso, vi segnaliamo pure il MI 9 SE Globale da 6GB di ram e 128GB di rom, nella colorazione nera, al prezzo di 255.97 euro (spedizione inclusa) da questo LINK ed utilizzando il codice coupon M9SE128BLACK.

Infine segnaliamo il Mi 9 SE Globale da 6GB di ram e 64GB di rom, sempre colorazione nera, venduto al prezzo di 238 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK e utilizzando il codice coupon M9SE64BLACK.

Attenzione: pezzi, e prezzi sono limitati in ordine temporale e di quantità: chi prima arriva meglio alloggia!

Vi ricordo pure la promo con codice coupon dedicata agli Xiaomi Mi 9 T Globali da 64 o 128GB di memoria interna con prezzi da 277 euro.

Altri dettagli su Garanzia, spedizione e Rom Globale

Se non conoscete il rivenditore in questione, Gearbest Italia, vi segnaliamo che spedisce dalla Cina-HK tramite spedizione Italy Express (linea prioritaria) tramite corriere e non vi fa pagare la dogana.

Il Mi 9 è già disponibile oggi alla spedizione con consegna in 10-20 giorni lavorativi, mentre lo Xiomi Mi 9 Se ha come data di spedizione il 22 luglio 2019 con consegna in 10-20 giorni lavorativi.

Oltre a questo garantisce i prodotti con due anni di garanzia Europa: ha centri assistenza in Europa quindi in caso di guasto non dovrete rispedire il prodotto in Cina (salvate tempo e denaro).

Sono entrambi dispositivi con rom Globale: aggiornamenti OTA ufficiali, multilingua, servizi e Google Play Store già compresi, IMEI Europa e bootloader non sbloccato, c’è la Banda 20 LTE 4G.