Xiaomi Mi 9 il caricabatteria wireless da 20W è in offerta a 18 euro con coupon

Potete acquistare il caricabatteria wireless da 20W progettato per lo Xiaomi Mi 9 in offerta lampo al prezzo di 18 euro (+ spedizione) tramite coupon.

Come molti di voi sanno già, e magari l’hanno già acquistato fin dal primo giorno di disponibilità in Italia, lo Xiaomi Mi 9 è il primo smartphone android al mondo a supportare la ricarica wireless a 20W.

Xiaomi Mi 9: ecco dove potete trovare il caricabatteria wireless originale da 20W a prezzo scontato.

Questa ricarica wireless permette di ricaricare la batteria del Mi 9 da 0 al 100% in appena 90 minuti, e supera nettamente le velocità di ricarica wireless del Mate 20 Pro (15W) e dell’iPhone XS Max (7.5W).

Ovviamente per poter sfruttare tale tecnologia dovete acquistare il caricabatteria originale di Xiaomi che supporta la ricarica wireless a 20W, dato che quest’accessorio non è compreso nella scatola di vendita.

Al momento quest’accessorio non è ancora disponibile alla vendita in Italia, ma lo potete lo stesso acquistare tramite il sito Gearbest Italia che lo propone al prezzo di 17.90 euro in offerta seguendo questo LINK e utilizzando il codice coupon GBXM1999.

Al prezzo in offerta lampo vanno aggiunti 2.97 euro di spese di spedizione (Italy Express linea prioritaria da selezionare tra le opzioni) per ricevere a casa il pacco tramite corriere (Bartolini o GLS) in 8-18 giorni lavorativi dalla data di spedizione e senza pagare la dogana.

Attenzione: il numero dei coupon e lo sconto sono a numero e tempo limitato: chi prima arriva meglio alloggia!

Alcuni dettagli da conoscere prima dell’eventuale acquisto

Va sottolineato che questo caricabatteria wireless è originale Xiaomi; nella confezione c’è solo il caricabatteria wireless che va collegato con il cavo e il caricabatteria originale dello Xiaomi Mi 9 alla presa dell’elettricità.

Il caricabatteria wireless ha garanzia Europa di 2 anni fornita direttamente dal sito Gearbest Italia.

Consigliamo l’utilizzo come forma di pagamento PayPal.