Xiaomi Mi 9 il caricabatteria wireless da 20W è in offerta a 28 euro: ecco dove

Potete acquistare in anteprima il caricabatteria wireless da 20W progettato per lo Xiaomi Mi 9 in offerta lampo al prezzo di 28 euro (+ spedizione): ecco dove.

Come molti di voi sanno già, e magari l’hanno già acquistato fin dal primo giorno di disponibilità in Italia, lo Xiaomi Mi 9 è il primo smartphone android al mondo a supportare la ricarica wireless a 20W.

Xiaomi Mi 9: ecco dove potete trovare fin da subito il caricabatteria wireless originale da 20W

Questa ricarica wireless permette di ricaricare la batteria del Mi 9 da 0 al 100% in appena 90 minuti, e supera nettamente le velocità di ricarica wireless del Mate 20 Pro (15W) e dell’iPhone XS Max (7.5W).

Ovviamente per poter sfruttare tale tecnologia dovete acquistare il caricabatteria originale di Xiaomi che supporta la ricarica wireless a 20W, dato che quest’accessorio non è compreso nella scatola di vendita.

Al momento quest’accessorio non è ancora disponibile alla vendita in Italia, ma lo potete lo stesso acquistare tramite il sito Gearbest Italia che lo propone al prezzo di 28.48 euro in offerta lampo seguendo questo LINK.

Al prezzo in offerta lampo vanno aggiunti 2.98 euro di spese di spedizioni (Italy Express linea prioritaria) per ricevere a casa il pacco tramite corriere (Bartolini o GLS) in 8-18 giorni lavorativi dalla data di spedizione e senza pagare la dogana da magazzino in Cina.

Alcuni dettagli da conoscere prima dell’eventuale acquisto

Va sottolineato che questo caricabatteria wireless è originale Xiaomi ma ha la presa per la Cina: basterà un semplice adattatore che dovrebbe essere inserito automaticamente da Geabest nella scatola di spedizione (ma per sicurezza potreste comprarne uno voi).

Il caricabatteria wireless ha garanzia Europa di 2 anni fornita direttamente dal sito Gearbest Italia.

Consigliamo l’utilizzo come forma di pagamento PayPal.