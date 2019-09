Xiaomi Mi 9 Lite 64-128GB prezzo da 245 euro con coupon (70 euro sconto)

Disponibili all’acquisto con codice coupon i nuovi Xiaomi Mi 9 Lite da 64 o 128GB di memoria interna a partire da 245 euro (spediti): si tratta di uno sconto di circa 70 euro.

Non troppo tempo fa vi avevamo segnalato che gli Xiaomi Mi 9 Lite hanno fatto la loro comparsa nel mercato europeo, più precisamente in Spagna.

Xiaomi Mi 9 Lite già in offerta con prezzo da 245 euro grazie ai codici COUPON: i dettagli

Xiaomi Mi Spagna ha infatti annunciato i prezzi delle due varianti: il Mi 9 Lite da 6+64GB costa 319 euro, mentre la versione 6+128GB costa 349 euro.

Sfortunatamente ad oggi 23 settembre 2019 in Italia lo Xiaomi Mi 9 Lite non è ancora ufficialmente disponibile, dato che arriverà solo da ottobre 2019.

Se siete interessati a questo dispositivo, queste le sue principali caratteristiche hardware, vi segnaliamo già un paio di offerte che vi fanno risparmiare fin da subito 70 euro sul prezzo ufficiale (spagnolo).

Lo Xiaomi Mi 9 Lite Globale da 6GB di ram e 64GB di memoria interna può essere infatti acquistato a 245.61 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GBM9LITE2 per la versione BLU e il codice coupon GBM9LITE3 per la versione NERA seguendo questo LINK (selezionate il colore).

La versione da 6GB di ram e 128GB di rom nella colorazione NERA può essere acquistata invece al prezzo di 273 euro (circa) utilizzando il codice coupon GBM9LITE6 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito ufficiale Gearbest Italia, ovvero nella pagina prima di effettuare il pagamento, come da esempio (per PC DESKTOP):

Come forma di pagamento consigliamo altamente l’utilizzo di PayPal.

Attenzione: i codici coupon sono a tempo e numero limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia!

Parliamo di Garanzia, spedizioni e rom Globale: i dettagli da conoscere

Entrambe le varianti hanno spedizione a partire dal 30 settembre 2019 (controllate sempre la data) e spedizione EU Express (da selezionare) in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (spedizione da Cina-HK).

Attezione! Non utilizzate spedizioni DHL: sono più veloci ma vi fanno pagare i costi di dogana.

La garanzia è Europa di 2 anni: quest’ultima viene fornita direttamente dai centri assistenza Gearbest Italia che si trovano in Europa, quindi in caso di guasto il dispositivo non dovrà essere rispedito in Cina; i tempi saranno decisamente più brevi.

Tutti i dispositivi sono globali, ovvero hanno rom ufficiale con IMEI Europa: c’è il Google Play Store e ci sono i servivi Google, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, c’è il supporto alla banda 20 LTE.

In sostanza questi Xiaomi Mi 9 Lite sono uguali a quelli che saranno venduti ufficialmente in Italia, cambia solo la garanzia da Italia a Europa.